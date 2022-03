Uld-rik John i får-klaringsproblemer

Planformanden i Egedal Kommune, Ulrik John Nielsen, forklarer nu, at den landbrugsdrift, der har legitimeret opførslen af et stort hus til hans pensionerede forældre, består i fårehold og korndyrkning. Der er dog flere ting ved politikerens seneste forklaring, der ikke hænger sammen

Hvad er det for et professionelt landbrug, planformanden i Egedal Kommune, Ulrik John Nielsen, driver, som legitimerer, at han i 2019 fik kommunens tilladelse til at bygge en stor, landbrugsmæssig erhvervsbolig til sine pensionerede forældre på sin private grund?

Det er et af sagens helt centrale spørgsmål, der efterhånden har fået mange divergerende svar fra hovedpersonen selv.

Ulrik John Nielsen, gruppeformand i Lokallisten Ny Egedal, nægter fortsat at svare på Ekstra Bladets spørgsmål. Foto: Tariq Mikkel Kahn

Først lød Ulrik John Nielsens forklaring nemlig, at hans pensionerede forældre blandt andet - vederlagsfrit - hjalp til i hans blomsterforretning i Hørsholm.

Da den udlægning ikke kunne godtages af kommunen, fordi det altså ikke kunne betragtes som egentlig landbrugsmedhjælp, hed det sig pludselig i stedet, at forældreparret skulle have hjulpet til med blomsterdyrkning i et stort, professionelt drivhus, der dog aldrig er blevet opført:

Dokumentation: Ulrik Johns forklaringer

Da Egedal Kommune - knap et år forældrene er flyttet ind - første gang skriftligt beder Ulrik John Nielsen begrunde det behov, der skulle berettige opførslen af hans landbrugsmæssige medhjælperbolig, svarer politikeren, at hans pensionerede forældre vederlagsfrit hjælper med bygningsvedligehold og driften af hans firma - herunder hans blomsterbutik i Hørsholm. Da det af politikerens svar ikke fremgår, at der reelt er tale om den landbrugsmæssige drift, planloven altså stiller krav om for opførsel af medhjælperboliger, retter kommunen endnu engang henvendelse. Og pludselig er politikerens forklaring en anden: Efter dialog med kommunen lyder Ulrik John Nielsens forklaring nemlig pludselig, at han havde haft 'intention' om at opstarte en professionel, landbrugsdrift i form af et større drivhus til dyrkning af blomster, men at denne plan ikke var blevet ført ud i livet. Ergo havde hans pensionerede forældre altså allerede på det tidspunkt boet i medhjælperboligen i et år under påskud af, at de var ansat på en drift, der dog slet ikke fandtes. Dette gav dog ikke Egedal Kommune anledning til at foretage sig yderligere.

Og nu er politikeren så kommet med en helt tredje forklaring i Lokalavisen Egedal.

Hvad fååår… egår der?

Ulrik John Nielsen har hele tiden afvist at svare på Ekstra Bladets spørgsmål i sagen, men over for Lokalavisen Egedal påstår politikeren nu, at hans pensionerede forældre hjælper til med pasning af får og dyrkning af korn.

Ifølge politikeren er hans CVR-nummer et bevis herpå.

Ifølge Fødevarestyrelsens Centrale Husdyrsbrugsregister, hvori alle husdyr og ejere skal være registreret, ejer Ulrik John Nielsen bare ikke ét eneste får.

Faktisk ejer han ikke et eneste husdyr.

Kører man Ulrik John Nielsens CVR-nummer igennem Landbrugsstyrelsens registre, ses det således også, at han hverken fører gødningsregnskab eller modtager landbrugsstøtte.

Det er denne fårebestand politikerens pensionerede forældre ifølge Ulrik John Nielsen hjælper til med at passe. Foto: Jonathan Damslund

- Ingen kommentarer

Ekstra Bladet har i flere dage - gentagne gange - forsøgt at få en kommentar til denne del af sagen fra Ulrik John Nielsen selv.

Ekstra Bladet ville således gerne have spurgt politikeren, hvordan han helt konkret mener, at hans CVR-nummer beviser, at han driver et decideret landbrug.

Det er dette hus politikeren i 2019 fik tilladelse til at bygge under påskud af, at det skulle bebos af ansatte på hans landbrugsdrift. Foto: Kenneth Meyer

Ekstra Bladet ville ligeledes gerne have haft svar på, hvordan en mindre, græssende fårebestand - der dog ikke tilhører Ulrik John Nielsen selv - kan defineres som et bevis på, at politikeren faktisk driver et reelt landbrug.

Dette og meget mere har Ulrik John Nielsen dog afvist at svare på.