Ulideligt arbejdsmiljø: Nu erkender hun

Arbejdsmiljøet har været dårligt. Og hun er selv en medvirkende årsag.

Sådan lyder det nu fra europaparlamentsmedlem Karen Melchior (R), der i kølvandet på en undersøgelse af Radikale Venstres uafhængige kontaktinstans erkender, at hendes ledelsesstil har ført til medarbejderflugt, sygemeldinger og generelt elendigt arbejdsklima som afsløret i Ekstra Bladet siden september.

Det fremgår af en intern redegørelse, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Redegørelsen, der tirsdag blev lagt på Radikale Venstres medlemsportal, bærer overskriften 'Dårligt arbejdsmiljø på mit kontor' og kommer fire måneder efter de første afsløringer i Ekstra Bladet.

'Jeg er oprigtig ked af, at der har været dårligt arbejdsklima i mit kontor, og at min arbejdsledelse har været en medvirkende årsag hertil. Mit kontor og jeg vil nu arbejde videre med kontaktinstansens udmelding og anbefalinger,' skriver Karen Melchior blandt andet.

Den radikale politiker fortæller medlemmerne i redegørelsen, at hun siden i sommer har været i kontakt med de radikales uafhængige kontaktinstans, der tager sig af sager om krænkelser, sexisme og arbejdsmiljø.

'Jeg har siden sommer haft en dialog med partiets kontaktinstans og et møde 1. november. Fredag 17. december modtog jeg til orientering kontaktinstansens endelige anbefalinger.'

Karen Melchior ville ikke tale med Ekstra Bladet om sagerne på hendes kontor

'Mere hands-on'

Af redegørelsen fremgår det, at Karen Melchior ser sin dybe erfaring med og indsigt i arbejdsopgaverne som noget, der kan skabe flere knaster mellem hende og medarbejdere i forhold til andre politikere.

'Jeg har lang arbejdserfaring med de opgaver, jeg beder mine medarbejdere om at udføre, hvorfor jeg kan opleves som mere hands-on end andre politikere. Jeg stiller høje krav til mig selv og til de mennesker, der omgiver mig. Jeg er hårdtarbejdende og passioneret.'

Kontorleder fyret

Det fremgår også tydeligt af redegørelsen, at Karen Melchior ser sig selv som medvirkende årsag til problemerne med arbejdsmiljøet i Bruxelles, men at andre også bærer en del af ansvaret.

Flere steder i redegørelsen henviser Karen Melchior således til en nu fyret kontorchef:

'Til tider har det været en udfordring at navigere i lederrollen, hvis der eksempelvis har været uoverensstemmelser mellem kollegerne på kontoret eller problemer med medarbejderes adfærd,' skriver Karen Melchior og fortsætter:

'Jeg har således oplevet, at en ansat kontorleder ikke gjorde opmærksom på problemer, og at jeg som følge deraf først, da en medarbejder sagde sin stilling op, blev oplyst om alvorlige samarbejdsproblemer mellem denne og lederen. Den pågældende leder blev senere afskediget med hjælp fra landssekretariatet og efter parlamentets gældende regler, hvilket vedkommende ikke modtog positivt.'

Svarer ikke

Redegørelsen fra Karen Melchior er udelukkende tiltænkt Melchiors radikale partifæller.

Ekstra Bladet har spurgt Karen Melchior, om hun har beklaget direkte til de medarbejdere, der har følt sig dårligt behandlet eller er knækket under hendes ledelsesstil i Bruxelles.

Eller om hun ønsker at uddybe sin reaktion over for Ekstra Bladet.

Det har Karen Melchior dog nægtet at svare på:

'Jeg har ikke yderligere at tilføje til redegørelsen. Jeg diskuterer ikke personsager i pressen', skriver Karen Melchior i en sms til Ekstra Bladet

