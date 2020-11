Ulovlig drabs-ordre lå på embedsmands bord

Både før, under og efter ulovligt brev med drabsordre til minkavlere havde topembedsmand afgørende viden uden at handle

Han ved det er ulovligt, men alligevel er han dybt involveret i drabs-ordre til alle minkavlere i landet. Og da han bliver mindet om fejlen, stopper han ikke lovbruddet omgående.

Departementschef i Fødevareministeriet - Henrik Studsgaard - har haft indgående kendskab til og indflydelse på et omstridt brev til landets minkavlere med ordre om at slå deres dyr ihjel, viser redegørelse i mink-skandalen.

Allerede 4. november - kort efter Mette Frederiksens pressemøde - drøfter departementschef i Fødevareministeriet Henrik Studsgaard, om der er lovgrundlag til at slå alle mink ihjel.

'Senere samme aften tilkendegiver Miljø- og Fødevareministeriet over for Justitsministeriet, at det er Fødevarestyrelsens vurdering, at der ikke er hjemmel til aflivning af alle mink,' står der i redegørelsen.

Forkert vurdering

To dage senere - 6. november - sender Fødevarestyrelsen så det omstridte brev til landets minkavlere. Her står at alle mink skal slås ihjel. Topembedsmanden får brevet tilsendt, før det sendes ud, men har ingen større ændringer.

Brevet indeholder ellers deadlines for minkdrab og ordet 'skal' fremgår 31 gange. Henrik Studsgaard sørger heller ikke for, at der står noget om det manglende lovgrundlag.

Det endelige brev sendes også direkte til Henrik Studsgaard - som er uddannet cand.jur. Han vurderer efterfølgende internt, at brevet blot var en opfordring. Den vurdering afviser Justitsministeriet i en redegørelse. Der var tale om et påbud.

Departementschef Henrik Studsgaard har på få år set to af sine ministre nedsmelte i offentligheden. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Cand.lur: Topjurister snorksov i minkskandale

Dødsbrev var påbud Myndighedernes kommunikation til minkavlerne kan opfattes som påbud om at aflive alle mink, selv om der ikke var lovgrundlag. Det konkluderer Justitsministeriet i redegørelsen om myndighedernes ageren i sagen om minkaflivning. - Den samlede ageren fra myndighedernes side har imidlertid efter Justitsministeriets opfattelse medført, at minkavlere uden for smittezonerne havde grund til at antage, at de var retligt forpligtet til at påbegynde aflivning af deres mink, fremgår det af redegørelse. Justitsministeriet henviser eksempelvis til Fødevarestyrelsens brev til minkavlerne fra 6. november, hvor ordet 'skal' blev brugt over 30 gange i kommunikationen om aflivningen. Til det skriver Justitsministeriet i redegørelsen, at brevet 'er formuleret på en sådan måde, at brevet kan opfattes som et generelt påbud om aflivning af mink'. Brevet kom to dage efter, at statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde slog fast, at 'alle mink' i Danmark skulle slås ihjel. Den melding fra statsministeren uden forbehold om manglende lovgivning har ifølge Justitsministeriet 'forstærket indtrykket hos minkavlerne af, at myndighederne kunne udstede påbud eller tilkendegivelser af lignende retlig karakter om aflivning uden for smittezonerne'. Vis mere Luk

Sad på hænderne

I stedet for at stoppe den ulovlige ordre gik Fødevareministeriet i gang med at gøre den lovlig med en ny lov.

Fødevarestyrelsen var dog bekymret for, at om brevet til minkavlerne kunne læses som et påbud. Den bekymring drøftes i telefonen med departementschef Henrik Studsgaard 8. november. Topembedsmanden mener dog ikke, at der er behov for at handle.

Dagen efter tager Fødevarestyrelsen igen fat i Henrik Studsgaard.

Der er behov for at er 'revidere Fødevarestyrelsens brev af 6. november til alle minkavlere, så der er klar kommunikation til avlerne uden for smittezonerne i forhold til aflivning', lyder det.

Kort tid efter godkender departementchefen, at brevet præciseres. Det opdaterede brev sendes dog først ud til minkavlerne 10. november. Myndighedernes hjemmeside med samme oplysninger opdateres først 10. november klokken 10.

SF: Har ikke tillid til ham

Fødevareminister Mogens Jensen (S) er ikke den eneste, der bør træde tilbage efter minkskandalen. Fødevareministeriets departementschef, Henrik Studsgaard, bør også gå af.

Det siger SF's formand, Pia Olsen Dyhr, efter at have læst fødevareministerens redegørelse.

- Efter at have læst redegørelsen har jeg ikke tillid til Henrik Studsgaard.

- Men det er ikke mig, der er minister, siger Pia Olsen Dyhr med henvisning til, at Folketingets partier ikke har indflydelse på, hvem der er ansat som departementschef.

SF: Fødevareministeriets departementschef bør også gå

Artiklen fortsætter under videoen ...

Onsdag 18. november gik Mogens Jensen af som fødevareminister efter minkskandalen. Få overblikket over sagen her.

Mink-Mogens beklager

Den nu tidligere fødevareminister Mogens Jensen beklager formuleringer i brevet til minkavlerne.

'Jeg skal særligt beklage, at Fødevarestyrelsen i brev af 6. november 2020 til alle minkavlere i Danmark – uanset at det ikke var hensigten – er formuleret på en sådan måde, at brevet kan opfattes som et generelt påbud om aflivning af mink', skriver Mogens Jensen til Folketinget.

Statsminister Mette Frederiksen (S) var meget klar i mælet på et pressemøde 4. november: Alle mink skulle aflives.

Henrik Studsgaard har ingen kommentar til oplysninger i redegørelserne, oplyser Fødevareministeriet.