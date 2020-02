Ultimatum til Dan J: Du har 14 dage!

Dan Jørgensen har 14 dage.

Ellers begynder Enhedslisten at rive i hans ministertaburet.

Så klart er budskabet fra partiets miljø- og klimaordfører, Mai Villadsen, der fremsætter et descideret ultimatum til regeringens grønne general.

Hun kræver en tidsplan for de forhandlinger, der skal sikre, at Danmark inden 2030 har reduceret CO2-udledningen med 70 procent sammenlignet med 1990.

- Der er stadig ingen plan for de forhandlinger, vi står over for. Så vi siger klart til Dan Jørgensen: Hvis du ikke inden for de næste to uger fremlægger en eller anden plan, der gør os rolige og trygge ved, at det her lykkes, så må vi tage en snak med Mette Frederiksen, siger hun til Ekstra Bladet.

- Så fremsætter I et mistillidsvotum til klimaministeren?

- Det kan betyde mange ting. Enten må Mette Frederiksen selv overtage forhandlingerne eller finde en anden, der kan. Men hvis ikke hun vil dét, så må vi jo tage ansvar for det.

- Dan Jørgensen siger, at han 19. marts får anbefalinger fra erhvervsledere om, hvordan vi skal redde klimaet. Derfor vil han ikke komme med noget inden da. Det er længere end 14 dage fra nu. Hvad siger du til det?

- VI kan sagtens gå i gang med at forhandle og drøfte politiske holdninger inden vi hører, hvad erhvervslivet har at sige. Jeg forstår ikke, hvorfor man skubber dem foran sig på den måde. Det, vi beder om inden for de næste to uger, er bare en mødeplan. Altså en plan for, hvordan skal det her lykkes. Det burde ikke være så svært at levere.

Der sker ingenting

- Man har bedt fine folk bruge deres dyrtkøbte tid på at komme med nogle anbefalinger, så er det vel kun rimeligt at man afventer, hvad de har at sige?

- Selvfølgelig kan man lytte til erhvervslivet. Men man kan da stadig lave en forhandlingsplan. Skal vi starte med regnvand eller biomasse?

- Der sker ingenting, siger Mai Villadsen.

- Dan Jørgensen siger, at der kommer klimatiltag henover foråret. Så er man vel i gang?

- Det er fint at udmønte gamle aftaler. Vi vil altid være med til at forhandle. Men det her handler om at begynde det største forhandlingsforløb i dansk politik måske de næste mange, mange år. Vi skal omlægge hele samfundet. Og når man skal træffe så stor en beslutning og spise en stor elefant, så skal man begynde i et hjørne.

Mai Villadsen buldrer mod Dan Jørgensens fodslæben. Foto: Andreas Merrald

- Er det her ikke den skingre oppositionsretorik Enhedslisten bedrev for 10 og 15 år siden?

- Det her er det vigtigste område for os overhovedet. Vi trak regeringen til truget i forståelsespapiret og i forhold til klimaloven. Så må man gerne kalde det skingert, hvis man vil. Men vi mener det her dybt alvorligt.

Ultimatummet fra Mai Villadsen er en uddybning af en melding fra Pernille Skipper i Berlingske.

- Hvis klimaministeren ikke magter opgaven, og statsministeren ikke vil tage ansvar og finde nogen, der kan, så må vi jo tage affære, sagde den politiske ordfører, der i den artikel ikke ønskede at sætte en skæringsdato på køreplanen for forhandlingerne.

Det er den skæringsdato, Mai Villadsen nu sætter til om 14 dage, 9. marts.

I samme artikel siger den radikale leder, Morten Østergaard, at han vil have en aftale på plads inden 5. juni. Så der er nok af deadlines for Dan Jørgensen at leve op til.

Dan J: Vi er bedst i verden

Klimaministeren forsøger at tage presset fra oppositionen med ophøjet ro.

'Må jeg minde om, at vi har lavet en bred aftale om den mest ambitiøse klimalov i verden, vedtaget den grønneste finanslov nok nogensinde, oprettet en fremtidsfond på 25 mia. kr., sat en mia. kr. af til grøn forskning, givet elbiler bedre vilkår, øget klimabistanden, sikret midler til urørt skov og udtagning af klimabelastende landbrugsjord og startet arbejdet med en energiø.'

'Vi vil bestemt være godt i gang med flere klimatiltag inden juni,' skriver Dan Jørgesen i en mail til Berlingske.

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget blev inden nytår enige om at, at Danmark skal opfylde det ambitiøse 70 procentsmål.

De forhandlinger, som Enhedslisten kræver en tidsplan for, er de komplicerede beslutninger, der skal til for at opfylde målet.

Inden valget gjorde Dan Jørgensen selv nar af 70 procents-målet, som han kaldte 'useriøst'. Ikke desto mindre blev målet en del af forståelsespapirtet og dermed regeringens politik. Siden har Dan Jørgensen brystet sig af målet helt ovre i New York over for FN og til alle andre, der har gidet lytte.

