Ultimatum til Messerschmidt: Drop Pia - eller jeg skrider

Et medlem af Dansk Folkepartis gruppe i Folketinget stiller nu et ultimatum til den nye formand, Morten Messerschmidt: Drop Pia.

Integrationsordfører Marie Krarup truer med at forlade partiet, hvis den tidligere DF-formand og partistifter Pia Kjærsgaard får en ledende rolle i partiet.

- Jeg vil gå, hvis Pia Kjærsgaard skulle få en formel magt, siger Marie Krarup til Ekstra Bladet.

- Hvis Pia Kjærsgaard får en ledende post i for eksempel gruppebestyrelsen, hovedbestyrelsen eller en indpiskerrolle, så er jeg skredet, og det vil jeg gætte på, at andre også kunne være fristet til, fortæller hun.

Ingen tillid

Den hårde retorik skyldes, at der ifølge Marie Krarup er meget lille opbakning til Pia Kjærsgaard i Dansk Folkepartis 16 mand store folketingsgruppe.

- Der er ikke nogen tillid. Der er der sikkert blandt mange vælge og delegerede, men der er meget lidt i folketingsgruppen, siger DF’s integrationsordfører.

- Det er vigtigt, at Pia Kjærsgaard bliver holdt uden for formel indflydelse i partiet, siger hun.

’Et kongemord’

Marie Krarup finder det uacceptabelt ’med de stalinistiske ledelsesmetoder, som Pia Kjærsgaard har brugt før i tiden’.

Og så peger hun på de sidste år under Kristian Thulesen Dahl, hvor blandt andre Pia Kjærsgaard har ’undergravet’ formanden.

- Når det så lykkedes dem af fælde formanden, så kan vi ikke sige, at vi bare skal videre. Det ville være at acceptere metoder, som ikke er okay, siger Marie Krarup.

- Det drejer sig ikke om, at vi bare skal sætte os ned og have en samtale om trivsel. Det drejer sig om, at der er begået noget, som er forkert. Et kongemord. Og det kan jeg ikke tilgive. Det ville være fuldstændig absurd.

- Hvis medlemmerne vidste, hvilke metoder Pia Kjærsgaard og Morten Messerschmidt har benyttet til at undergrave Kristian Thulesen Dahl, så tror jeg ikke, at de havde stemt på team Messerschmidt, fortæller hun.

Artiklen fortsætter under videoklippet.

Beskyldes for læk

- Kan du komme med konkrete eksempler på undergravende virksomhed?

- Der har været læk fra interne møder og opbygning af en alternativ organisation, hvor de har brugt DFU til at undergrave den siddende formand. Det er ikke noget, hvor man bare siger pyt, siger Marie Krarup.

- Er det kun Pia Kjærsgaard, du er sur på, eller er det også Morten Messerschmidt og Peter Kofod?

- Jeg synes, at det team Messerschmidt har gjort er fuldstændig forkasteligt og uacceptabelt. Man slår ikke en streg og noget, som er så forkert, ved at få lidt slesk tale og billig portvin, fortklarer hun.

Svarer Pia igen: Der er krig

Marie Krarup svarer igen på det, som hun mener er et angreb fra Pia Kjærsgaard på vej ind til aftengruppemødet i DF tirsdag.

- Nu vil jeg ikke sige mere, undtagen hvis Pia Kjærsgaard udtaler sig, siger Marie Krarup.

- Der er en krig nu mellem mig og Pia, så hver gang hun udtaler sig om interne forhold, så ringer jeg til Ekstra Bladet med en historie om interne forhold, fortæller hun.

Ekstra Bladet har foreholdt udtalelserne fra Marie Krarup for Pia Kjærsgaard:

- Det har hun lov til at mene, lyder det fra partimoderen.