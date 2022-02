Under angreb: Klapper helt i

Uforståeligt

I et debatindlæg i Politiken blander Michael Lunn sig i sagen. Den slags er ellers noget, han normalt gør en dyd ud af ikke at gøre. Men den her sag har fået ham til at bryde med det princip. Det er han simpelthen nødt til, skriver han.

'Når jeg alligevel bryder denne kloge regel, skyldes det, at de implicerede myndigheders (og regeringens?) behandling af FE-sagen forekommer mig uforståelig, ugennemtænkt og præget af en næsten ubrudt kæde af fejlbeslutninger,' lyder det fra Michael Lunn, der til sidst konkluderer:

'Alt i alt må min konklusion være, at den samlede FE-sag - trods de sikkert bedste hensigter - er behandlet med en sjælden grad af hensynsløshed over for enkeltpersoner, mangel på eftertænksomhed og evne til at tænke blot et til to skridt frem.'