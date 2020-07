Undersøgelse af tidligere SSI-direktør har kostet ti millioner

Kammeradvokatens omtalte undersøgelse af Mads Melbye, tidligere direktør for Statens Serum Institut, har kostet over ti millioner kroner.

Det fremgår af et folketingssvar fra sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S).

Kammeradvokaten indledte en undersøgelse for at afklare en række spørgsmål om blandt andet habilitet ved aftaler og eventuelle brud på databeskyttelsesregler.

Undersøgelsen mundede ud i, at Kammeradvokaten anbefalede at indlede en tjenestemandssag mod Mads Melbye. Han fratrådte kort efter sin stilling som direktør for Statens Serum Institut.

Der blev ifølge Kammeradvokaten fundet 'alvorlige' overtrædelser af habilitetsregler i forbindelse med ansøgninger om hiv-patenter og forhandlinger om en licensaftale med Serum Institute of India.

Kammeradvokatens undersøgelse har ført til kritik, der er beskrevet i flere medier. Særligt, fordi sagen har kørt, mens coronakrisen har været i gang i Danmark.

I april skrev seks forskere ifølge Berlingske et brev til Folketingets Sundhedsudvalg. Heri kaldte de forløbet 'overordentligt skadeligt af flere årsager.'

Tidligere i april havde Weekendavisen beskrevet sagen som en magtkamp mellem Mads Melbye og Sundhedsministeriets departementschef.

Igen i maj beskrev Weekendavisen på baggrund af anonyme kilder i Statens Serum Institut, at de ansatte følte sig dårligt behandlet af Kammeradvokatens jurister.

- Det hele er så grimt, og medarbejderne behandles respektløst.

Mads Melbye har selv erklæret sig for uforstående og rystet over, at Kammeradvokaten skulle indlede en undersøgelse.

Magnus Heunicke er ligeledes blevet spurgt om, hvorfor opgaven med at udføre advokatundersøgelsen ikke blev sendt i udbud.

Ministeren har ikke fundet grundlag for dette. Han lægger til grund, at formålet med aftalen med Kammeradvokaten blandt andet er 'at give staten mulighed for at udnytte de tværgående faglige synergier, der følger af, at statens advokatopgaver som udgangspunkt løses samme sted'.