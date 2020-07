Undrer Qvortrup? Hun manglede ved Mette F's bryllup

Familie og venner fra nær og fjern stimlede sammen i deres stiveste puds, da statsminister Mette Frederiksen (S) onsdag eftermiddag sagde 'ja' til sin mand, Bo Tengberg, på Møn.

Også partifæller fra Socialdemokratiet var mødt op for at fejre kærligheden.

Men en person glimrede i sit fravær.

- Jeg hæfter mig ved, at de to tidligere socialdemokratiske formænd Poul Nyrup og Mogens Lykketoft er med, men hvor er Helle Thorning-Schmidt? Hun var Danmarks første kvindelige statsminister og socialdemokrat, men er nu ved at blive skrevet ud af danmarkshistorien, vurderer Ekstra Bladets politiske analytiker Henrik Qvortrup.

Påfaldende

Mette Frederiksen har længe taget afstand til Thorning-Schmidt og hendes tid som landets statsminister, men hvis hun ikke har fået en bryllupsinvitation, når de andre har, er det ifølge Qvortrup det samme som at tvære en våd klud i hendes ansigt.

- Jeg kan jo ikke vide mig 100 procent sikker på, om hun har fået en invitation, men det er da påfaldende, at hun ikke er med, siger han.

Helle Thorning-Schmidt var formand for Socialdemokratiet fra 2005-2015. Da regeringen tabte valget og mistede magten i 2015, overlod hun ansvaret for partiet til Mette Frederiksen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Brudens slør sidder fast og hun får hjælp af uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen. Foto: Ritzau Scanpix

Efter nyheden om Mette Frederiksens bryllup kom ud, strømmede det ind med lykønskninger.

'Stort tillykke til Mette Frederiksen, der her til eftermiddag er blevet gift med sin Bo, som er en ualmindeligt rar og behagelig fyr!', lød det fra Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen.

'Hjerteligt tillykke til Mette og Bo', skrev Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, ledsaget af et minde fra sit eget bryllup sidste år.

Og på statsministerens egen instagramprofil har knap 100.000 mennesker i skrivende stund 'liket' hendes billede fra kirken, mens over 4000 har skrevet en hilsen i kommentarfeltet.

Artiklen fortsætter under billedet...

Statsminister Mette Frederiksen og tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt på Socialdemokratiets partikongres i Aalborg. Foto: Ritzau Scanpix

90 gæster til bryllup

Men på Helle Thornings profil er der ingen hilsen at spore. Det på trods af at Thorning flere gange i dag har delt opslag af sin deltagelse i et DR-program og dermed har haft telefonen ved hånden.

- Når vi har at gøre med en ekspolitiker med en some-frekvens som Thornings, så er det værd at bemærke, at hun ikke har skyndt sig at sige tillykke i dag, siger Henrik Qvortrup.

Omkring 90 gæster er inviteret til brylluppet på naturskønne Møn.

I kirken var også hendes tidligere særlige rådgiver og omdiskuterede højre hånd, Martin Rossen, finansminister Nicolai Wammen (S), beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe (S), børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) samt udviklingsordfører Mette Gjerskov.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Helle Thorning-Schmidt.