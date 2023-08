Undskyld, undskyld ... men klamrer sig til taburetten

Jakob Ellemann-Jensen understregende grundigt, at ansvaret er hans i kanonsagen, hvor der blev løjet for Folketinget, da han stillede op til pressemødet. Alligevel klæber han til ministertaburetten

Der var ingen ende på, hvor mange undskyldninger Venstre-formand, vicestatsminister og forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V) kunne give, og hvor meget ansvar han kunne tage i skandalen om, at han løj over for Folketinget i januar.

Men når det kommer til konsekvens, vil han ingen tage:

- Folketinget har modtaget forkerte oplysninger. Og det har jeg sagt undskyld for, fordi det er mit ansvar. Jeg har ansvaret for denne her butik.

- Jeg mener ikke, at det betyder, at jeg skal trække mig. Jeg mener ikke, at den logiske konsekvens af dette her er, at jeg sætter mig i ministerbilen mod Amalienborg og siger tak for denne her gang, sagde Jakob Ellemann-Jensen.

Misinformation

Sagen handler om, at Jakob Ellemann-Jensen sidst i januar bad Folketinget om at hastegodkende købet af kanoner fra israelske Elbit for 1,7 milliarder kroner, fordi tilbuddet kun gjaldt januar ud. Samt at det var et af flere tilbud.

Men det var løgn altsammen. Tilbuddet løb til og med juni, og der var ikke indhentet de tilbud, Folketinget blev fortalt.

- Det er mit ansvar som minister. Og det undskylder jeg for, sagde Jakob Ellemann-Jensen.

I en større redegørelse skriver Forsvaret, at det var en uheldig fejl, at Folketinget blev løjet for. De forkerte informationer var et resultat af upræcise formuleringer og misforståelser mellem Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Forsvarsministeriet. Ifølge redegørelsen.

Undskyld, undskyld

I sidste ende er det Jakob Ellemann-Jensens ansvar som minister, at informationerne til Folketinget er sande. Og det gentog han igen og igen, at han påtog sig:

- Jeg står ved, at det i sidste ende er mit ansvar som minister.

- Så det er mit ansvar - den ligger på mit bord.

- Det er mig som minister, der har det endelige ansvar.

Ingen konsekvens

Han blev igen og igen spurgt, om det så ikke er ham, der har ansvaret, der bør bære konsekvensen. Men det afviste Jakob Ellemann-Jensen pure over for Ekstra Bladet.

For han vidste ikke, at det var løgn, det, han sendte videre til Folketinget.

Hvis man har ansvaret, skal man vel også bære konsekvensen?

- Nej, jeg kan sagtens stå ved det ansvar, jeg har som minister og som øverste ansvarlig. Men jeg mener ikke, at denne her sag i sig selv betyder, at jeg skal trække mig, sagde han.

Fredet

Trods flere samråd, der lurer i horisonten, er Jakob Ellemann-Jensen øjensynligt fredet i sagen om løgnen af sine kollegaer i flertalsregeringen.

For Socialdemokratiets Simon Kollerup sagde allerede før tirsdagens møde - og altså før han overhovedet havde set redegørelsen - at det var folk 'under Jakob Ellemann-Jensen', der måtte have røde ører.

Og adspurgt om, om der var noget, der kunne får ham til at vælte Ellemann, svarede han:

- Det mener jeg ikke, der er grundlag for i denne her sag.

De Konservatives Rasmus Jarlov noterede sig efter mødet på Twitter:

'Det nemmeste i sagen er at spå, hvilke konsekvenser den får for Ellemann. Nemlig ingen. I Danmark kan en regering begå hvad som helst, når den har kontrol over flertallet i Folketinget. Så alle ministre er under Frederiksen straffri, uanset hvad de gør.'