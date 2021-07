Undskylder: 'Gav forkert billede'

Mette Abildgaard (K) fortryder, at hun skrev, at hun havde følt sig godt underholdt af et indslag om en fransk pige, der var blevet misbrugt

Først en selfie med dertil hørende kommentar. Så en sletning af begge dele. Og nu en undskyldning.

Den konservative folketingspolitiker Mette Abildgaard har været i modvind på det sociale medie twitter, efter hun tirsdag kommenterede et Twitter-opslag fra DR-journalist Simon Stefanskis med ordene:

'God underholdning til morgenens løbetur, tak! Men hold nu op en tragisk historie'.

Konteksten, som Mette Abildgaards svar blev bragt i, har fået flere vrede læsere til tasterne. I Stefanskis opslag linkede han til DR-podcasten Genstart, der bragte en historie om en fransk pige, der er blevet misbrugt af sin stedfar.

'Jeg lavede en fejl'

Efter flere dage i flyverskjul er Mette Abildgaard nu nået frem til, at det ikke var den rette kontekst at poste en løbeselfie med dertilhørende tekst. Det lader hun forstå - på Twitter:

'Jeg lavede en fejl. Ordet 'underholde' gav forkert billede, selvom det ifølge ordbogen er = adspredelse. Sådan jeg mente det. Min intention var at rose dygtig journalist, svarede derfor hans tweet. Efter afsluttet løbetur, blev dokumenteret med selfie. For at vise hvor jeg 'lyttede med fra'. Det var tanken,' skriver hun og fortsætter:

'Jeg er umiddelbar på SoMe, ingen rådgiver inde over. Prøver at være mig selv. Bliver træt af den enorme motivforskning og bevidste misforståelse. Kvæler dialogen. Og lysten til SoMe. Jeg er kvinde, mor til to døtre. Den historie Genstart beskrev, gjorde ondt i hver fiber i min krop. Skrækkelig! Men den blev godt formidlet i Genstart, som de øvrige historier, de fortæller. Jeg er stor fan og lytter med hver gang'.