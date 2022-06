Undskyldning skudt ned: Ministerbil parkerede ulovligt

Det er nu slået fast med syvtommersøm, at det var ulovligt, da børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theils ministerbil tirsdag blev smidt på et fortov i det centrale Købenahvn.

Her førte ministeren kampagne i en halv times tid på den travle Dronning Louises Bro. Ministerbilen blev parkeret midt på fortovet i myldretiden, lige hvor titusindvis af cyklister passerer.

Ministeriet undskyldte sig tirsdag med, at en særlig dispensation gjorde, at det ikke var en bundulovlig parkering. Men dispensationen gælder langt fra den slags parkeringer, kan Ekstra Bladet nu berette.

Og Økonomistyrelsen, der står for ministerbilerne, må onsdag aften beklage.

- Økonomistyrelsen kan bekræfte, at der var tale om en af Økonomistyrelsens biler i ministerchaufførordningen, som beklageligvis den 31. maj var parkeret ved Dronning Louises Bro på fortovet uden tilladelse hertil.

- Økonomistyrelsen vil sikre, at det ikke gentager sig, skriver styrelsen.

Børne- og undervisningsministeriet oplyser, at Pernille Rosenkrantz-Theil ingen kommentarer har til parkeringen.

Rød dispensation

Ministerbilen, en Audi A8L TDI, har faktisk en dispensation til parkering fra Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning.

Det er en såkaldt 'Rød dispensation', der normalt gives til værditransporter, der har brug for at parkere tæt på eksempelvis en bank, så kontanter ikke skal fragtes langt.

Her er dispensationen, som giver ministerbilen lov til at parkere steder, hvor der ellers er standsning og parkering forbudt. Foto: Børne- og undervisningsministeriet.

Teknik- og Miljøforvaltningen fortæller dog, at den dispensation langt fra dækker, at ministerbilen bliver parkeret i over en halv time på fortovet.

- Dispensationen muliggør, at man må standse eller stoppe kortvarigt på steder, hvor der er skiltet eller afmærket med standsnings- eller parkeringsforbud.

- En Rød Dispensation vedrører kun standsning og ophold, hvor der ellers er skiltet med forbud, og er derfor ikke en fritagelse for færdselsloven øvrige regler – herunder forbud mod at standse på fortov og cykelsti eller under ti meter fra et vejkryds, skriver forvaltningen.

Samtidigt må opholdet maksimalt vare 15 minutter.

Særlige behov

Det er også en del af dispensationen, at den kun må anvendes 'hvor der er et særligt behov og i overensstemmelse med de grunde, der er redegjort for i ansøgningsmaterialet'. Altså der, hvor ansøgeren skal forklare, hvorfor der er et helt særligt behov for at måtte parkere steder, hvor det ellers er ulovligt.

Hvad der står i ansøgningen om den særlige dispensation er dog ikke til at vide. For der er søgt med henvisning til ' Statsministeriets Sikkerhedscirkulære'. Og at grunden ikke vil 'kunne oplyses for almenheden, herunder til forvaltningen'.

Det er derfor heller ikke til at sige, om uddeling af valgmateriale op til en Folkeafstemning har kunnet være et 'særligt behov'.

Ti dispensationer

Teknik- og Miljøforvaltningen kan ikke sige, hvor mange ministerbiler, der har den særlige dispensation. Men de oplyser, at der er givet dispensation til fem biler under Økonomisstyrelsen, der altså står for ministerbilerne, fire køretøjer under Forsvarsministeriet og et køretøj under Udenrigsministeriet.