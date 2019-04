Ung politiker begik en brøler: - Jeg kunne have begravet mig selv levende

Alternativets gruppeformand i København, Fanny Broholm, stemte i mod sit eget forslag om at klimakompensere Københavns kommunes flyrejser, da hun fejlagtigt kom til at stemme for et forslag, der giver mindre klimakompensation

Alternativets unge gruppeformand, 30-årige Fanny Broholm, gav selv dødsstødet til sit eget forslag om at klimakompensere for Københavns kommunes flyrejser ved at donere penge til en udenlandsk klimaorganisation.

For ved en fejl kom hun til at stemme for de Konservatives ændringsforslag, om at plante træer for det samme beløb, 55.000. kroner, i København. Alternativets seks stemmer gav nemlig Konservatives forslag et flertal med 26 stemmer mod 22 hos S, SF og LA.

Efterfølgende gik det op for den 30-årige gruppeformand hos Alternativet, Fanny Broholm, at hun havde stemt for et forslag, som hun 'meget gerne ville lave om i dag'.

- Jeg kunne have begravet mig selv levende. Efterfølgende har jeg gjort alt, hvad jeg kan for at få lavet den meget uambitiøse plan om, siger Fanny Broholm.

Beslutningen om i stedet at plante træer i København blev kritiseret i DR's Detektor, fordi de cirka 215 træer, pengene rækker til, slet ikke vil kunne kompensere for kommunens flyrejser, der i 2017 endte op i 2492 af slagsen.

Ifølge kommunens egen opgørelse vil det kræve, at man planter 153.000 træer, hvilket vil koste 40 millioner kroner i anlæg og svare til to tredjedele af Fælledparken, for at modsvare flyrejsernes 442 tons CO2 udlening. Det vil i alt koste en million kroner om året.

Uskreven regel

Fanny Broholm forklare pinagtigt, at hun troede, at de Konservatives forslag om at plante træer ville gælde bagudrettet som en kompensation for de sidste ni års flyrejser.

Fejlslutningen skete ifølge hende, fordi gruppeformanden for Konservative, Jakob Næsager, først fortalte om deres ændringsforslag kort inden mødet, og at hun derfor ikke havde mulighed for at sætte sig ind i det.

- Vi har på rådhuset en uskreven regel om, at vi ikke laver ændringsforslag lige inden et møde, fordi det er meget svært at forberede sig under selve mødet, siger Fanny Broholm.

Selvom hun er ny som gruppeformand og partiet er nye på rådhuset, mener hun ikke, at den manglende erfaring er forklaringen på hendes fejlagtige afstemning.

- Der bliver begået en fejl fra vores side, fordi der foregår meget på de møder. Det var selve proceduren op til afstemningen, der gjorde, at vi kom dertil. Hvis jeg havde været mere garvet, havde jeg måske kunne lugte lunten, forklarer hun.

Alternativets politiske ordfører Carolina Magdalena Maier har ikke ønsket at kommentere sagen.

Tidligere fremsat forslag

At der op til afstemningen skulle være tale om urent trav, kan flere politikere fra rådhuset ikke bakke op om.

Konservatives Jakob Næsager har nemlig tidligere fremsat forslaget om muligheden for at plante træerne i København på et møde i Økonomiudvalget. Desuden foregår der en politisk behandling på mødet, og hun kunne have stillet spørgsmål til ændringsforslagets betydning.

- Jeg mener, at Fanny Broholm skal komme op på hesten i stedet for at klandre min måde at håndtere sagen på, siger Jakob Næsager.

Socialistisk Folkepartis gruppeformand, Klaus Mygind, mener heller ikke, at det er en uskik, at stille mundtlige ændringsforslag, da det er en demokratisk ret.

- Jeg synes ikke, at Fanny Broholm er undskyldt for hun er hovedpersonen, siger Klaus Mygind.

Hos Liberal Alliance mener gruppeformand Alex Vanopslagh ikke, at der er nogen uskreven regel.

Hos det Radikale Venstre fortæller gruppeformand Mette Annelie Rasmussen, at hun godt kunne forstå Jacob Næsagers forslag, men at det ikke var belyst grundigt nok op til afstemningen, og derfor valgte Radikale Venstre at stemme blankt.

Ændringsforslag Vis mere Luk

Konservative: 'Elitært projekt'

Alternativets forslag gik ud på, at man kompenserede flyrejsernes CO2 udledning ved at sende pengene til den tyske non-profit organisation Atmosfair, der investerer i vedvarende energi og undlader projekter inden for genrejsning af skov, som flere klimaeksperter har rejst kritik af.

Jakob Næsager glæder sig nu over, at Alternativet valgte at gå væk fra 'et meget elitært projekt', og at der i stedet bliver plantet træer i København. Han har svært ved at forstå, hvorfor København skal sende penge til den anden side af jorden for at klimakompensere.

- Det svarer lidt til, da vi sendte penge til den katolske kirke før reformationen, siger Jakob Næsager, der påpeger, at han vil arbejde for, at Københavns Kommune lever op til sit mål om at blive CO2 neutral i 2025.

Alex Vanopslag føjer til med katolske referencer.

- Jeg mener ikke, at man skal piske sig selv med sine klimasyndere, men hvis vi endelig skal klimakompensere, så burde vi gøre det ordenligt, siger han.