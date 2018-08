Ungdomsoprør i DF: Mini-Tulle støtter kritik af parti-toppen

Retsordfører Peter Kofod giver fuld opbakning til EU-gruppeformand Anders Vistisen efter omstridt ultimatum. Han bør belønnes i stedet for at blive straffet af partiledelsen, mener den unge DF-komet

Dansk Folkepartis gruppeformand i EU-Parlamentet, Anders Vistisen, får nu 100 procent opbakning til sine skarpe udmeldinger og kritik af DF-toppen. Støtten kommer fra partiets unge komet på Christiansborg, retsordfører Peter Kofod.

Forleden gav den tidligere kasserer i skandaleramte Meld, Anders Vistisen, et interview med Avisen Danmark, hvor han truede med at forlade politik, hvis ikke han blev udpeget som spidskandidat til forårets valg til Europa-Parlamentet.

- Anders Vistisen er en oplagt spidskandidat. Han er superdygtig og kompetent. Det så vi, da vi andre sad ovre på Christiansborg og ikke anede vores levende råd, den dag sagen om Meld og Feld raslede ned om hovederne på os. Det var partikrise med orkanstyrke, men Anders Vistisen tog opgaven på sig og kom partiet til undsætning. Det skal han ikke straffes for, det skal han belønnes for. Det vil være helt tosset at udvise ham, siger Peter Kofod til Århus Stiftstidende.

Efter Anders Vistisens markante trussel om at forlade politik har Ekstra Bladet flere gange forgæves forsøgt at få et interview med netop Peter Kofod, som er mangeårig, personlig ven med den tidligere Meld-kasserer.

Jeg forstår hans frustration

Men overfor Århus Stiftstidende slår den unge DF-komet nu altså fast, at han forstår vennens frustrationer. Anders Vistisen kan nemlig konstatere, at hans egen politiske fremtid i EU er uafklaret, mens Meld-sagens hovedperson, Morten Messerschmidt, nu er blevet folketingskandidat, Og at Søren Espersen, der var vicepræsident i skandaleramte Feld, stadig sidder som næstformand i Dansk Folkeparti.

- Jeg forstår hans frustration. Søren Espersen er en dygtig næstformand, så selvfølgelig skal vi bruge ham. Morten Messerschmidt er en dygtig politiker, så selvfølgelig skal vi bruge ham. Af samme grund skal vi selvfølgelig bruge Anders Vistisen, siger Peter Kofod til Århus Stiftstidende.

I interviewet med Avisen Danmark undrede Anders Vistisen sig over, at partiledelsen endnu ikke har sat navn på den kommende spidskandidat til EU-valget i maj - og kædede det sammen med skandalerne i Meld og Feld.

- Det føles frustrerende, at man åbenbart mener, at denne sag belaster mig så meget i forhold til nogle af de andre, der har været involveret i sagen, sagde Vististen.

Afviser Espersens forklaring

Også her erklærer Peter Kofod sig enig med vennen og efterlyser en forklaring fra partitoppen.

- Jeg forstår det ikke. Anders Vistisen er for dygtig til, at partiet kan sige nej til ham. Bliver han vores spidskandidat, er jeg klar til at turnere rundt og bakke ham op i valgkampen.

Spørgsmål fra Århus Stiftstidende: - Søren Espersen har forklaret, at det er normal procedure først at sætte kandidatlisten knap et halvt år før EU-valget. Har han en pointe?

- I så fald synes jeg, vi skal vende tilbage til den normalprocedure, der gjaldt, da Morten Messerschmidt og Mogens Camre i sin tid blev spidskandidater, svarer Peter Kofod sylespidst med henvisning til at eksempelvis Messerschmidt allerede blev udnævnt som frontfigur af DF-formand Kristian Thulesen Dahl næsten et år før EU-valget i 2014.

Dermed undsiger - eller snarere gennemhuller - han sin næstformand Søren Espersens offentlige forklaring om, at DF's hovedbestyrelsen normalt først udpeger spidskandidaten et halvt år før EU-valget.

Som Ekstra Bladet tidligere har afsløret var Peter Kofod selv indblandet i et forsøg på at sikre pengestrømmen til Morten Messerschmidt i en nyetableret EU-støttet fond.