Ungdomsparti-formand: - Det er dybt ulykkeligt

Formanden for Socialdemokratiets ungdomsparti mener, at en overgrebs-sag, der kommer frem i en TV2-dokumentar, skulle have ført til øjeblikkelig eksklusion

En sag om overgreb i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU) i 2013 blev ikke håndteret godt nok.

Sådan lyder det fra ungdomspartiets nuværende formand, Frederik Vad Nielsen.

- Hvis det var sket i dag, hvor jeg er formand, så var han selvfølgelig røget ud med det samme. Det er her, jeg mener, at den store begrædelige fejl opstår. Sådan burde det have været. Det, hun har været igennem, er ikke på nogen måde acceptabelt på noget som helst plan, siger han til Ekstra Bladet.

Det er den tidligere DSU'er Helene Mørck, som står frem i TV2-dokumentaren 'Partiernes skjulte overgreb' og fortæller sin historie.

I dag er hun 23 år. Da overgrebet fra en anden DSU'er skete, var hun 15 år. Manden var i slutningen af 20'erne.

- Jeg husker, at han tvang sig selv oven på mig, og at jeg råbte nej. Han ignorerede det. Og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre, så hele min krop frøs. Jeg kunne ikke bevæge mig, fortæller hun.

Frederik Vad Nielsen er fortørnet over, hvad Helene Mørck har været udsat for.

- Jeg synes, at det er dybt ulykkeligt. Det er ikke sådan, det skal være, og det kommer forhåbentlig aldrig på nogen som helt måde til at kunne gentage sig, siger han.

Ni kvinder står frem om seksuelle krænkelser i dansk ungdomspolitik

Ingen opbakning

Efter episoden gik Helene Mørck hun til ledelsen i ungdomspartiet og indberettede manden, men uden at det fik mærkbare konsekvenser.

Hun fortæller således til TV2, at hun ikke fik nogen opbakning hos ledelsen i DSU.

TV2 har fået bekræftet fra flere centrale kilder i ledelsen, at Helene Mørcks sag blev taget op under et lukket punkt, hvor der står 'personsag'. Der er dog ikke ført referat.

Frederik Vad Nielsen forklarer om forløbet:

- Som jeg forstår det, har hun henvendt sig, og det har været oppe i Forretningsudvalget. Der er blevet truffet en beslutning om, at man starter med, at han ikke må komme til nationale aktiviteter. Så er der gået et stykke tid, og så bliver han ekskluderet.

Manglende forståelse

- Har der tidligere været en berøringsangst med denne type sager i DSU?

- Jeg ved ikke, om der har været en berørigsangst. Jeg har ikke oplevet, at dem, der har været her tidligere, har haft en interesse i at dække over noget. Men jeg tror, at der har været en manglende forståelse for, hvor hurtigt man skal reagere. Den manglende forståelse er forhåbentlig blevet udslettet i vores organisation. Det har vi brugt de sidste tre-fire år på at arbejde hen imod.

- Skal man ikke omvendt passe på med at drage for konsekvente sanktioner mod folk, inden sagen er blevet helt belyst og måske har været gennem retssystemet?

- Du har helt klart en pointe. I DSU i dag finder man først ud af, om der er nogen skriftligt dokumentation. Uanset set om der er det, partshører vi både den, der anklager, og den, der er anklaget. Så træffer vi en beslutning på baggrund af det.

- Det er ikke altid, at vi er 100 procent sikre på, hvad der er op og ned i en sag. Men vi har valgt i nogle situationer, at beskrivelserne fra anklageren har været tilstrækkeligt detaljerede til, at vi tror på, hvad der bliver sagt. Så har vi valgt i nogle situationer at ekskludere folk.

Overforsigtige

Frederik Vad Nielsen tilføjer:

- Der er gråzone-sager. Men der har vi de seneste år måske valgt at være overforsigtige. Det handler om vores troværdighed. Vi lever af troværdighed i forhold til forældre og i forhold til, at unge mennesker har lyst til at være hos os.

- Der nogle sager, hvor vi har ekskluderet folk, som ikke kan komme igennem retssystemet, fordi der ikke direkte er tale om kriminelle forhold, siger Frederik Vad Nielsen, der slår fast, at sagen med Helene Mørck er ikke nogen gråzone-sag.

Manden i Helene Mørcks beretning forklarer til TV2, at han mener, at der var tale om frivillig sex. Han har ikke ønsket at deltage i et interview.

Dokumentaren 'Partiernes skjulte overgreb' sendes torsdag kl. 20 på TV2 og på TV2 Play.