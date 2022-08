Ungdomsparti smider tøjet i protest

Hvis man har benyttet en af de dansk-tyske grænseovergange lørdag formiddag, har man muligvis set en flok unge mennesker uden særligt meget tøj på.

Årsagen er en protest arrangeret af ungdomspartiet junge SPitzen, der er en ungdomsafdeling af Slesvigsk Parti.

Partiet har her til morgen skudt billeder til en nøgenkalender ved 12 grænseovergange, og hos partiet ligger man ikke skjul på, at man smider tøjet, fordi det skaber omtale.

- Det er jo for at få opmærksomhed på grænsekontrollen, som vi synes er et kæmpe problem for os i grænselandet, siger formand for junge SPitzen, Katharina Kley.

Grænsekontrollen har skabt store trafikale problemer. Specielt henover sommeren har der været pres på nogle grænseovergange, hvor rejsetiden var en time ekstra. Privatfoto

Kontrollen blev genindført i 2016 som en midlertidig løsning. Kontrollen er flere gange blevet forlænget og er på papiret stadig midlertidig.

De unge sønderjyder så den gerne fjernet helt.

- Grænsekontrollen skaber ekstra rejsetid for os, der bor i grænselandet, og det er virkelig et problem, hvis man skal krydse grænsen flere gange dagligt, hvilket der er mange, der gør her, siger Katharina Kley.

Ikke første gang

Ungdomspartiet har flere gange arrangeret begivenheder for at sætte fokus på bestemte sager, som da man spillede volleyball over det svinedyre vildsvinehegn.

I 2018 lavede man også en nøgenkalender for at sætte fokus på byskiltene i grænselandet, der kun stod på enten dansk og tysk og ikke begge.

Skiltene bliver prydet med statements, når de skal redigeres. Privatfoto

Nu forsøger man sig med en kalender igen.

- Den (grænsekontrollen red.) kræver rigtig mange ressourcer, som vi kan bruge på andre måder. Vi prøver på den her måde, fordi vi ikke synes, de andre argumenter er blevet hørt, siger Katharina Kley.

Snyder lidt

Men faktisk er nøgenkalender lidt misvisende, afslører formanden for ungdomspartiet.

- Vi er jo ikke helt nøgne, men har undertøj på, og så er vi dækket til med skilte, der kommer budskaber på, fortæller hun.

Hvis alt går, som det skal, kommer kalenderen i butikkerne til oktober.

Pengene derfra skal gå til flere politiske statements arrangeret af junge SPitze.