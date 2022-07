Unge dumper regeringens provinstanker

Regeringen har slået stort op, at det skal være muligt for unge danskere at tage en uddannelse udenfor de fire store byer.

De nyeste uddannelsestal tyder dog på, at det ikke er det, de unge selv ønsker.

For selvom uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen (S) i en pressemeddelelse roser sig selv og sine partifæller for de syv uddannelser, de har åbnet i provinsen, så er der samtidigt seks provins-uddannelser, der har så få ansøgere, at uddannelserne ikke bliver oprettet i år.

De nye tal giver også grobund til den kritik, der har været, siden regeringens udflytningsaftale blev vedtaget.

Falsk præmis

Forperson for Danske Studerendes Fællesråd, Julie Lindmann, mener, at uddannelsestallene klart fortæller, at den historie, som regeringen forsøger at fortælle, er decideret forkert.

Annonce:

- Vi kan jo se, at optaget på uddannelsesinstitutioner, der ligger udenfor de fire store byer, er faldet mere end indenfor de store byer.

- Det er meget sigende i forhold til udflytningsaftalen, hvor vi har nogle politikere, der prøver at skabe en fortælling om, at de studerende flytter mod de store byer, fordi de mangler uddannelsesmuligheder i de små byer – men det er simpelthen ikke rigtigt. Det er en falsk præmis, siger hun til Ekstra Bladet.

Velfærdsuddannelser falder

Jesper Petersen lader også i en pressemeddelelse forstå, at han er dybt bekymret over, at antallet af studerende på velfærdsuddannelserne pædagog, sygeplejerske, folkeskolelærer og socialrådgiver er faldet med 14 pct. siden 2019.

Men også her er det tydeligt, at regeringen måske ikke er i det trit med ungdommen, som den går og tror.

For rigtigt nok er det samlede antal faldet 14 pct., men kigger på man på geografien, taler den sit tydelige sprog.

Annonce:

Udenfor de fire store byer er antallet af optagne på ovennævnte uddannelser nemlig faldet med hele 21 pct. fra 2019, hvor de indenfor de fire store byer blot er faldet med syv pct.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Unge må vælge selv

Julie Lindmann bakkes fuldstændigt op af uddannelsesordfører for de radikale, Katrine Robsøe.

- Hvis vi kigger på tallene, så er udbuddet af uddannelser i de fire største byer og udenfor samme byer ikke særligt ændret over de sidste mange år. Så mulighederne er der – de unge tilvælger bare at læse i byerne og har lyst til at prøve det og være i de studiemiljøer, man har, når man nu er i en større by, siger hun.

Katrine Robsøe mener, at unge under uddannelse selv skal have lov til at vælge, hvad og hvor de gerne vil læse, og at regeringens udflytningsaftale er med til at fratage dem netop den mulighed.

Annonce:

- Socialdemokratiet bruger unge mennesker som ludo-brikker i et forsøg på at bestemme, hvor folk helst skal bosætte sig. Jeg er selv opvokset i Vestjylland og har læst i Aarhus og København. Hvorfor skal de, der kommer efter mig, ikke have lov til at gøre det samme?

Uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen, der i øvrigt selv tog fra Haderslev til København for at tage en uddannelse, har ikke ønsket at stille op til interview.