Unge om mundbind på barer: Bøvlet og minimal effekt

Regeringens krav om mundbind på barer, caféer og restauranter vækker på ingen måde jubel blandt de unge, som Ekstra Bladet mødte tirsdag på Vesterbro. De tvivler på, at det vil have nogen særlig effekt på det stigende coronasmittetal blandt netop de festglade unge. Og de frygter, at det bliver bøvlet og umuligt at administrere, når folk bliver fulde.

Foto: Emil Agerskov

- Jeg har ikke set noget bevis for, at det virker, men jeg vil naturligvis følge reglerne. Til gengæld tror jeg godt, at det kan have en effekt, at barerne lukker kl. 22, før folk for alvor bliver fulde og mister hæmningerne. Der er flere smittede nu, men vi tester også langt flere, så spørgsmålet er, om der reelt er mange flere smittede.

Foto: Emil Agerskov

- Jeg tror ikke på, at det virker, og det giver derfor ikke så meget mening. Det eneste, som hjælper for alvor, er, at vi holder afstand og spritter hænder af.

Foto: Emil Agerskov

- Jeg er afrydder på en bar, så jeg skal gå med det mange timer i træk, og det bliver ret ulideligt. Og så tror jeg, det bliver helt umuligt at få folk til at overholde det. Jeg kan jo ikke holde styr på, om alle har mundbind på, når jeg har travlt. Jeg tror i øvrigt heller ikke, at det virker særlig meget. Det var jo også, hvad myndighederne sagde fra start af.

Foto: Emil Agerskov

- Det er åbenbart nødvendigt, og jeg håber så bare, at det virker. Jeg må ærligt indrømme, at vi unge har fået dårlige vaner hen over sommeren, i takt med, at smittetallet faldt og faldt. Nu håber jeg, at folk kan ændre på det. Jeg vil i hvert fald bruge mundbind, selvom det er lidt bøvlet. Vil jo helst ikke have en bøde.

Foto: Emil Agerskov

- Det er besværligt og kringlet, men jeg vil da prøve at overholde det, selvom det nok kræver noget tilvænning. Jeg ved jo ikke, om det har en effekt, men jeg stoler da på, at politikerne har styr på det. Der er ingen tvivl om, at alle er blevet mere sløsede med afstand, og jeg var selv til fødselsdag med 70 mennesker i fredags. Nu håber jeg, at folk vil skrue ned igen.