Ungt byrådsmedlem udskammet: Tre måneder i Tyrkiet

21-årige Hediye Temiz' nu tre måneder lange ophold i den tyrkiske ferieby Alanya vækker opsigt på den københavnske vestegn.

Selv om det radikale byrådsmedlem i Albertslund Kommune har haft mulighed for at rejse hjem til Danmark, har hun valgt at blive hos sin familie i Tyrkiet, hvorfra hun deltager kommunens byrådsmøder via et videolink.

Det er faldet de lokale DF-byrødder for brystet.

Flankeret af Morten Messerschmidt og Jens Henrik Thulesen Dahl blev sagen i dag bragt op ved Folketingets spørgetime, hvor social- og indenrigsminister Astrid Krag understregede, at rejsen ikke var i strid med reglerne.

Alligevel landede Astrid Krag en slet skjult kritik i slutningen af sit svar.

- Helt personligt ville jeg som folkevalgt ikke have lyst til at side i et land langt væk, mens Danmark bliver ramt af alvorlig krise som coronakrisen, sagde hun.

Familien først

Albertslunds socialdemokratiske borgmester blåstemplede Hediye Temiz' udlandsophold senest i maj:

Indtil den offentlige sektor på Sjælland genåbner, kan hun deltage i byrådsmøder over video, lød det.

Over for Ekstra Bladet fejer Hediye Temiz social- og indenrigsministerens kritik af vejen.

- Man skal have det in mente, at Astrid Krags familie befinder sig i Danmark. Min eneste familie er min mor og mine bedsteforældre, så jeg vil gerne være hos dem, siger hun.

I risikogruppen

Hediye Temiz fortæller, at hun satte sig ind i flyveren med kurs mod Alanya om formiddagen 11. marts for at besøge sin familie i en forlænget weekend.

Kort efter hun landede i storbyen, lukkede Mette Frederiksen landet ned.

- På det tidspunkt tog vi den beslutning, at det var bedst, at jeg blev.

- Mine bedsteforældre er i risikogruppen, og min mor har et liv et Tyrkiet, og hvis jeg tog tilbage til Danmark, kunne vi ikke bare være hos hinanden, siger hun.

Ekstraordinært

I DF er man fortørnet over, at Hediye Temiz ikke viser interesse for det lokale liv i Albertslund.

- Det at varetage et hverv handler jo om, at man er til stede og viser interesse og ikke bare holder sig væk, fordi det er mere bekvemt, sagde Morten Messerschmidt til spørgetimen.

Byrådspolitikeren mener ikke, at hun generelt holder sig væk.

- Jeg vil sige, at den situation, vi befinder os i, er ekstraordinær, og den vigtigste opgave som folkevalgt er, at vi kan varetage vores hverv på en ordentlig måde.

- Kan man gøre det uden at være i den by, hvor man er valgt?

- Ja, jeg kunne også sidde i Aarhus, for mine møder foregår virtuelt. Jeg har været med til omkring 30 møder, siger hun.

Hediye Temiz har booket en flybillet hjem til Danmark 15. juni.