Uønsket i Norge: Ingen adgang til Paludan

Selvstændighedspartiet i Norge har fået afslag på at leje lokaler efter udlejeren er blevet bekendt med, at Rasmus Paludan er på gæstelisten. Paludan kalder beslutningen for hyklerisk

Rasmus Paludan er inviteret til politisk arrangement af det norske Selvstendighetspartiet, det skulle oprindeligt være afholdt i Litteraturhuset i Oslo. Men efter Litteraturhuset er blevet bekendt med formanden for Stram Kurs' deltagelse, så nægter de at stille lokaler tilrådighed.

Det skriver VG.no mandag.

'I Litteraturhuset er ytringsfrihed et af vores aller vigtigste formål. Diskussion og samfundskritik er ikke bare ønsket, men helt nødvendig for et demokratisk samfund,' skriver Litteraturhuset i en pressemeddelse.

Alligevel vil de ikke åbne dørene for Rasmus Paludan, som efter deres vurdering ytrer sig på en måde, som er med til at chikanere enkelt personer og er med til at fremme 'had mod minoriteter'.

Den danske politiker er ikke imponeret over den norske kulturinstitutions opfattelse af ytringsfrihed.

- Det lyder til, at de kun har ytringsfrihed for ytringer, de selv er enige med, det er hyklerisk, siger Rasmus Paludan til Ekstra Bladet.

- Jeg ville da også helst have, at folk bare var enige i mine holdninger, men derfor er jeg stadig tilhænger af at 'fucked up' mennesker, som Zenia Stampe (RV), Ida Auken (RV) og Bwalya Sørensen(stifter af Black Lives Matter Denmark red.), også har ytringsfrihed, fortsætter Paludan.

Litteraturhuset begrunder deres beslutning yderligere om udelukkelsen med at partilederen ved to domstole er blevet dømt for racistiske udtalelser. Ytringer som betyder, at de ser hans deltagelse som værende 'samfundsødelæggende' og ønsker derfor under ingen omstændigheder at stille lokaler til rådighed. Denne melding chokerer den danske partileder.

- Jeg kan ikke se, hvordan fredelige arrangementer med danske politikere, der repræsenterer en væsentlig del af de danske borgere skulle være 'samfundsødelæggende'.

Aflysningen i Litteraturhuset afskrækker ikke lederen af Stram Kurs, han regner stærkt med, at det skulle være muligt for Selvstendighetspartiet at finde andre lokaler til arrangementet, som han stadig ser meget frem til.