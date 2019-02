Uopklaret sexchikane i KL

Allerede sidste år ringede en alarmklokke om sexchikane hos Kommunernes Landsforening (KL), der onsdag fyrede direktør Arne Eggert for upassende adfærd.

Men det lykkedes aldrig for ledelsen af opklare sagen, forklarer administrerende direktør Kristian Wendelboe. Af en rapport fremgik det, at en KL-ansat mente sig udsat for sexchikane.

– I lavede en trivselsundersøgelse sidste år, hvor en medarbejder påpegede sexchikane?

– Det er rigtigt, at der var en sag, hvor en medarbejder angiver, at der har været sådan en situation – og at den er blevet håndteret. Medarbejderne var anonyme i undersøgelsen, så vi kunne ikke se, hvem der har svaret. Men vi kunne se det konkrete kontor.

– Cheferne indkaldt til et møde, hvor medarbejderne fik at vide, at de kunne gå til deres chefer, HR eller tillidsrepræsentanter. Men vi fik ikke mere og regner med, at det er håndteret. Vi har ingen anelse om, hvorvidt det har relation til den nye sag.

– Var det et kontor under Arne Eggert?

– Nej.

