'Uoverskuelige konsekvenser': Frygter ny nedlukning i København

Landets største kommune kan stå over for en ny nedlukning.

Så dystert er scenariet i København, hvor sundhedsborgmester Sisse Marie Welling (SF) ifølge Ekstra Bladets oplysninger er gået i planlægnings-mode, efter fremskrivninger af coronasmittetal viser, at den folkerige hovedstadskommune bevæger sig med hastige skridt mod grænsen for nedlukning.

Flere kilder fortæller til Ekstra Bladet, at kommunes kriseberedskab over de seneste dage er gået i aktion og afventer udviklingen.

De officielle smittetal viser, at København har en testkorrigeret incidens over syv dage på 147 smittede pr. 100.000 borgere.

Fortsat langt fra de 250, der er med til at udløse en ny nedlukning.

Da Mette Frederiksen i marts fortalte, at man var nået til enighed om en langsigtet genåbningstale, fortalt hun også, at lokale nedlukninger - som den i Hørsholm - ville blive nødvendigt for at kunne åbne resten af samfundet.

Sundhedsudvalg kaldt sammen

Men politikerne i sundhedsudvalget har forud for weekenden drøftet situationen. Angiveligt er man bekymret for både fremskrivningen af tallene, men også for et mindre udbrud med en indisk dobbeltmutation af covid-19.

Og på rådhuset frygter man, at smitteudviklingen blandt de 622.000 borgere hurtigt kan eskalere.

Sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF) udtaler i en skriftilig kommentar mandag formiddag:

'Vi følger situationen tæt og løbende, og vi får opdaterede tal hver eneste dag. På den baggrund justerer vi de indsatser der er i gang. Incidensen er lige nu knap 150, og byen lukker ved 250. Smitten stiger desværre, og derfor tilpasser vi hele tiden vores kommunikation, så vi kan skrue op, når der er brug for det.'

'Vi er i løbende kontakt med københavnerne ad forskellige kanaler. I forhold til hele byen, så afventer vi smitteudviklingen de næste dage. Der er ingen tvivl om, at det vil have uoverskuelige konsekvenser for hele hovedstadsområdet, hvis København lukker. Ikke mindst for de mange børn, som lige er kommet tilbage i skole, og for erhvervslivet, der har kæmpet længe.'

Hørsholm Kommune er den seneste til at lukke midlertidigt ned igen pga. for høje incidenstal.

Afslutningsvis sender borgmesteren med ansvar for kommunens coronaindsats en forsigtig stikpille afsted mod landspolitikerne, der har lavet reglerne om skarp nedlukning på baggrund af incidens-tal.

'Jeg ved, man også er opmærksom på problemet på Christiansborg,' konstaterer hun.

Bekymret

Peter Dits Christensen, løsgænger og tidligere borgerrepræsentationsmedlem for Venstre, kalder situationen i hovedstaden meget alvorlig:

- Jeg er bestemt bekymret. Situationen har været oppe i både sundhedsudvalget og kommunens kriseberedskab, og jeg har her til morgen gjort klar til at skrive til de øvrige gruppeformand for at opfordre til, at vi skal gøre noget, siger Peter Dits Christensen.

- Vi nærmer os grænsen for en ny nedlukning. Og jeg er bange for, at folk slækker på restriktionerne, lyder det fra politikeren.

- Det er nu, vi skal handle ekstra hurtigt for at undgå en ny nedlukning.

Bekymring på Christiansborg

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er politikere i Folketingets epidemiudvalg også opmærksomme på Københavns Kommunes bekymring og følger situationen tæt.

Kl. 12 mandag holder sundhedsminister Magnus Heunicke (S) pressemøde om coronasituationen i Danmark - det kan du følge direkte her på sitet. Det har dog umiddelbart ikke direkte sammenhæng til situationen i København.