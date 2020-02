Ups! Departementschef glemte skur i haven

En ommer.

Myndighederne kræver flere svar og nye redegørelser fra departementschef i Skatteministeriet, Jens Brøchner, i den byggesag, der allerede har plaget landets øverste embedsmand på skatteområdet.

Det fremgår af en brevveksling mellem departementschefen og Odsherred Kommunes Center for Teknik og Miljø, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Her beder kommunen Brøchner om at ”præcisere den nærmere anvendelse af bygningen” - et 24 kvadratmeter stort anneks - som departementschefen ikke på forhånd har søgt om tilladelse til at opføre på sin sommerhusgrund i Rørvig.

Desuden har kommunens sagsbehandlere opdaget flere problemer på departementschefens grund, fremgår det af aktindsigten:

Der står nemlig et skur, som ikke er registreret noget sted. Det samme gælder den overdækkede terrasse i forlængelse af sommerhuset. Og den går ikke.

Her ses skuret og sommerhuset med overdækket terrasse. Foto: Anthon Unger

”Endvidere kan vi se, at der på grunden er en overdækning samt et udhus, der ikke er registreret”, skriver Odsherred kommune, der beder departementschefen om at få bragt orden i sagerne.

”Alle bygninger skal registreres i BBR (Bygnings-, og Boligregistret, red.), også de bygninger der kan opsættes uden tilladelse”, understreger kommunen.

Kommunens byggechef har allerede offentligt kritiseret, at departementschefen sidste år begyndte at opføre annekset uden forudgående byggetilladelse.

Udhus til computerspil

Ifølge Brøchner selv er annekset til ”midlertidigt ophold og til leg og computerspil mv.”.

Men til kommunen har departementschefen skrevet, at annekset hører til i kategorien ”garage, carporte, udhuse og lignende”, og derfor klør man sig nu med stigende intensitet i nakken på kommunen.

Sagen kom i første omgang til kommunens kendskab på grund af Ekstra Bladets afsløring af Brøchners brug af uregistreret arbejdskraft fra Litauen.

Entreprenøren overholdt heller ikke skattevæsenets ellers klokkeklare krav til skiltning på byggepladsen, hvor man kan se, hvem der udfører arbejdet på grunden.

Skilte-reglen er indført for at komme sort arbejde til livs – og i øvrigt underskrevet af Jens Brøchner selv.

Brøchners advokat: Vi står fast

Departementschef Jens Brøchners 24 kvadratmeter store anneks er bare et skur.

Sådan lyder det fra departementschefens advokat, Henrik Østergaard.

Annekset er ellers inddelt i to lige store separate rum, hver udstyret med en dobbelt glasdør og vindue bagtil - og med udgang til terrasse.

Der er i forvejen et skur på grunden, og Jens Brøchner har offentligt understreget, at annekset er til eksempelvis leg og computerspil.

Men Henrik Østergaard mener, at alt er i sin skønneste orden, selvom man altså først søgte om byggetilladelse, da byggeriet for længst var gået i gang.

'Vi er i gang med at søge om byggetilladelse til det her, og det er det, som sagen handler om', siger han.

Var det en fejl, at man ikke søgte byggetilladelse først?

'Ikke efter vores opfattelse'.

Står I fast på, at det, der bliver bygget, er et udhus til redskaber og værktøj, og ikke til mennesker?

'Vi står fast på, at det ikke er til beboelse'.

Man kan jo forstå på kommunen, at de betragter et anneks som et "gæstehus"?

'Kommunen har deres opfattelse, vi har vores opfattelse. Vi mener ikke, at det her skur skulle bruges til beboelse, og derfor mener vi ikke, at vi skal søge om byggetilladelse. Og jeg tror egentlig ikke, at jeg har så mange flere kommentarer', siger advokaten.

Lige en enkelt ting mere, man har jo opdaget et udhus på grunden, som ikke er registreret, og det skal det jo så nu…

'... jeg har ikke flere kommentarer'.

Hvorfor er det ikke registreret?

'... men tak fordi, du ringede, hej'.