Ups! Løkke 'glemte' luksus-udbygning

En ekstra altan, to glaskarnapper og 26 spritnye kvadratmeter på en af indre Københavns mest attraktive adresser.

Det er ikke småting, som tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen fik kradset op under neglene i sin nyrenoverede Nyhavn-lejlighed, allerede et par år efter han i 2012 var flyttet ind.

Ekstra Bladet kunne i begyndelsen af marts afsløre, at Lars Løkke betalte en mageløs lav husleje på blot 10.000 kroner om måneden for 175 kvadratmeter med udsigt over Nyhavn og Kongens Nytorv.

Løkke forsvarede sig imidlertid med, at han i dag betaler 'i omegnen af det dobbelte' for boligen, der udlejes af Jeudan, som har flere af Venstres trofaste partistøtter i ejerkredsen.

Men Ekstra Bladet kan nu afsløre, at der er tale om en markant forbedret lejlighed, i forhold til den, som den forhenværende Venstre-formand flyttede ind i 1. september 2012. Noget, som Lars Løkke ikke nævnte med et ord, da han forsvarede sig med, at han i dag betaler mere i husleje end de 10.000.

Allerede næste år

Af hidtil ikke-offentliggjorte byggesagsakter fremgår det, at Jeudan allerede i april 2013 får tilladelse til at inddrage en mellembygning til lejlighederne på 2. og 3. sal. Det betyder en forøgelse med ca. 26 kvadratmeter i hver lejlighed. Heraf er den ene af lejlighederne Lars Løkkes.

En midlertidig tilladelse til at tage de nye kvadratmeter i brug lå allerede klar juni samme år, men byggesagen blev først formelt afsluttet i 2018.

Det fremgår samtidig, at der i august 2013 blev søgt om at etablere nye altaner mod gården på 1,5 gange 2,8 meter.

I ansøgningen om nye altaner skriver Jeudan, at 'ejendommen har for nylig gennemgået en større indvendig renovering, og står i flot stand.'

De 218 m2 er BBR-oplysningen. Uddrag af Jeudans byggeansøgninger efter Løkkes indflytning til blot 10.000 kr./mdr.

Altanerne stod klar mindre end et år senere, og dermed havde Løkke, som på daværende tidspunkt var oppositionsleder, to altaner og i alt 201 nyrenoverede kvadratmeter at suse omkring på.

Rødvins-sikker altan

I beskrivelsen om altanerne fremgår det, at de er særligt egnede til at nyde en flaske øl eller vin på. Jeudan skriver således: 'Ydermere udføres altanerne med en kant så evt. tabte flasker eller andet ikke kan trille ud'.

Ekstra Bladet har spurgt Lars Løkke, hvor meget han i dag betaler for sin lejlighed - og hvorfor han ikke oplyste om den store stigning i kvadratmeter, da Ekstra Bladet for to uger siden afslørede eks-statsministerens utroligt lave husleje. Han er imidlertid ikke vendt tilbage på vores forespørgsel.

Det var en helt usædvanlig lav husleje for en lejlighed, som almindelige dødelige nærmest ikke kan komme i nærheden af, fastslår LLO Hovedstaden.

Sådan kan Løkkes husleje stige

Det bliver hurtigt dyrere, når lejligheder vokser i indre by. Det vurderer Claus Højte, der er direktør i LLO Hovedstaden og medlem af huslejenævnet.

Han fortæller, at en altan typisk vil betyde en huslejestigning på 500-700 kroner om måneden – og et ekstra værelse på 26 kvadratmeter vil forøge det lejedes værdi betydeligt.

- Så et ekstra værelse vil kunne betyde en stor huslejestigning, siger LLO-direktøren.

Særligt hvis rummet før har indgået i et erhvervslejemål i Nyhavn, som nu er omdannet til beboelse.

I lejligheden 1. th i Lars Løkkes opgang, betaler lejeren 24.500 kroner om måneden for en 157 kvadratmeter lejlighed. Den blev omdannet fra erhverv til beboelse samtidig med, at Løkkes 175 kvadratmeter store lejlighed blev udvidet med de 26 kvadratmeter.

Førstesalslejlighedens årlige kvadratmeter-pris ligger på 1873 kroner. Hvis Lars Løkke betaler tilsvarende for det ekstra værelse, så ville det alene kunne betyde en huslejestigning på hele 4000 kroner om måneden.

Samtidig forklarer Claus Højte, at langt de fleste lejekontrakter fra Jeudan, da Løkke i 2012 overtog lejligheden, ville være med en såkaldt ’trappelejeklausul’ med en typisk reguleringsprocent på 2-3 procent om året.

Ca. 17.500 i dag

Hvis Løkkes oprindelige husleje på 10.000 kroner er steget efter dette princip, ville den i dag ligge på 12.000-13.000 kroner om måneden.

Så når Løkke 2. marts udtalte til Ekstra Bladet, at han i dag ’betaler i omegnen af det dobbelte’ i husleje, så kan regnestykket altså se således ud:

13.000 (de oprindelige 175 m2) + 4000 (den ekstra stue på 26 m2) + 500 (den ekstra altan) = 17.500 kroner om måneden.

Dertil kommer forbrug, vand og varme.

Cirklen viser placeringen af den ekstra altan på 2,8 x 1,5 meter. Pilene viser placeringen af det ekstra værelse med glaskarnapper mod gården og Nyhavn. Foto: Kortforsyningen.dk

LLO-direktøren vil ikke spekulere i Løkkes nuværende husleje. Men han har tidligere vurderet, at den oprindelige lejlighed, som Løkke overtog i 2012, dengang typisk ville koste godt 20.000 kroner om måneden. Altså svarede de 10.000 kroner til halv pris – og et tilsvarende beløb i ’gave’ fra Jeudan.

- Det vil sige: Resten er rabat, forklarer LLO-direktøren med udgangspunkt i Jeudans oplysning om, at ejendommen var nyistandsat ved indflytningen.

I dag ville lejen for de oprindelige 175 kvadratmeter blive godkendt af huslejenævnet til cirka 23.500 kroner om måneden. Svarende til en årlig kvadratmeterpris på mindst 1600 kroner, forklarer han.

Dermed ville en realistisk husleje for almindelige dødelige i Løkkes Nyhavns-luksus ligge på cirka 28.000 kroner om måneden.

Løkke: Ikke et ord om nye kvadratmeter

Da Ekstra Bladet 2. marts havde fat i Lars Løkke Rasmussen gjorde han en dyd ud af at, at han I dag betaler markant mere i husleje end de blot 10.000 ved indflytningen i 2012. Men den forhenværende Venstre-boss og statsminister nævnte ikke med et ord, at lejligheden i samme periode er vokset og har fået yderligere en altan:

- Det er fuldstændig rigtigt. Det var en meget god husleje, vi kom ind til. Den var desværre også midlertidig, siger løsgænger Lars Løkke Rasmussen over FaceTime.

- Hvad betaler du så nu?

- Jeg betaler i omegnen af det dobbelte. Jeg har lavet min egen research her i ejendommen i dag og fundet ud af, at nogen betaler mere og nogen betaler mindre. Men vi er allesammen glade for at bo her.

- Hvordan kunne du komme ind til den lave leje. Det var jo meget billigt også dengang?

- Jeg har aftalt en husleje med min udlejer. Det er hvad, jeg har gjort.

Heldig-Lars