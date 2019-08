Ups: Mette F. slår bak om højre hånd

Der er halløj i Statsministeriet, når det gælder rollen for Mette Frederiksens højre hånd, Martin Rossen.

Rossen er ifølge en pressemeddelelse fra Statsministeriet i juli tiltænkt titlen som stabschef med en række embedsfolk under sig. Ekstra Bladet kan dog fortælle, at der er opstået rod om beføjelserne til Mette Frederiksens rekord-lønnede tredje spindoktor.

Nu er organiseringen af Statsministeriets departement omkring Martin Rossen og hans titel pludselig et åbent spørgsmål.

‘Ift. organiseringen af Statsministeriet, er det ikke endeligt på plads endnu’, oplyser Statsministeriet.

Går ’lidt videre’

Ifølge den såkaldte spindoktorbetænkning, betænkning 1537, må de politisk udpegede særlige rådgivere nemlig ikke have instruktionsbeføjelser over for almindelige embedsmænd i partierne.

Det var man dog villig til at bryde med i Statsministeriet, når det gjaldt Martin Rossen, lød det i et skriftligt svar til Ekstra Bladet.

Statsministeriet var nemlig klar over, at man gik ’lidt videre end det, som har været forudsat i betænkningen’.

Det er derfor fortsat uvist, om en kontorchef eller departementschefen vil få det formelle ansvar for embedsmændene.

'Uholdbart'

Og det er utilfredsstillende ifølge næstformand i Folketingets Præsidium Jens Rohde.

– Lige nu ved ingen, hvad der er op og ned, og det er uholdbart, siger han.

Samme holdning deler Karen Ellemann (V) og Pia Kjærsgaard (DF), som begge også er næstformænd i Præsidiet.

’Et rødt kabinet’

Stabschef Martin Rossen er ansat på vilkår, der - ifølge Statsministeriet -strider mod vanlig og vedtaget praksis ifølge en betænkning om særlige rådgivere.

Martin Rossen skal lede ’et antal medarbejdere fra centraladministrationen’ ifølge en pressemeddelelse fra Statsministeriet. Og det vækker skarp kritik fra Venstres medlem af Præsidiet, Karen Ellemann.

- Det er udtryk for komplet magtfuldkommenhed, som vi oprigtig er bekymret for. Det er nærmest et slags rødt kabinet med nedrullede gardiner, som er ved at blive etableret, fortæller hun.

- Han (Martin Rossen, red.) fremstår som en vicestatsminister, men vi kan på ingen måde stille spørgsmål til ham eller stille ham til ansvar, lyder det fra Karen Ellemann.

Folketings-formand: Vi drøfter spindoktorer

Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen, ønsker ikke at stille op til interview med Ekstra Bladet.

Det skyldes, at sagen skal drøftes 11. september i Præsidiet, oplyser Henrik Dam Kristensen i en skriftlig kommentar.

’Jeg kan konstatere, at der er medlemmer af Præsidiet, som ønsker at drøfte vilkårene for ministeriernes brug af særlige rådgivere. Det er et ønske, som jeg selvfølgelig gerne vil imødekomme’, skriver Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen.

