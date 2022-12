Politisk kommentator Hans Engell svarer hver uge på spørgsmål fra læserne.

Under fede overskrifter om bandekriminalitet kan man læse, at anklagemyndigheden ønsker at fratage bandemedlemmer deres danske statsborgerskab og derefter udvise dem.

Men da det jo drejer sig om personer med for eksempel arabisk-palæstinensisk baggrund, bliver det åbenbart mere eller mindre umuligt.

Kan du forklare mig og sikkert mange andre uforstående mennesker, hvorfor kan det være så svært?

Det er gæster, vi har lukket ind i vores land, og så skal vi finde os i deres bandeuvæsen.

Birger Steen Andersen, Roskilde

Kære Birger

Hovedproblemet er, at Danmark er underkastet en række regler og internationale konventioner, som gør udvisninger meget besværlige eller direkte umulige.

Vi kan ikke udvise til lande, der ikke vil modtage egne statsborgere, selv om de er forpligtede til det. Vi kan ikke udvise folk uden statsborgerskab. Vi kan ikke udvise til lande med dødsstraf, hvis der er risiko for, at de udviste henrettes.

Urimeligt? Ja, mon ikke. Men kan Danmark udtræde af det internationale samarbejde? Næppe.

Jeg kender ikke de konkrete sager, men vurderer, at dette er grunden.

Venlig hilsen Hans

Derfor var Helle i Qatar

Foto: Lars Poulsen

Du svarede ikke helt korrekt, da en læser spurgte til Helle Thornings rolle i DBU.

Hun var med til VM i Qatar i sin rolle som formand for DBU’s Governance- og Udviklingskomité.

Susanne Deleuran, København Ø

Kære Susanne

Beklager. Min fejl.

Målet med Governance- og Udviklingskomitéen er så i øvrigt, at DBU skal være kendt og anerkendt for Good Governance, samfundsansvar og gode relationer ved at sikre transparens og ordentlighed.

Venlig hilsen Hans

Dommeren var inhabil

Arkivfoto: Linda Johansen

I forbindelse med retssagen mod Morten Messerschmidt udtaler han, at en tidligere advokat var INHABIL, men jeg mener at have læst flere steder, at der var TVIVL om habiliteten.

Astrid Engedal, Herning

Kære Astrid

Det var ikke en advokat, men dommeren i den første runde i sagen mod Messerschmidt, som af Østre Landsret blev erklæret inhabil grundet en række tilkendegivelser på Facebook om Dansk Folkeparti og Messerschmidt.

Så sagen måtte simpelthen gå om efter en retlig afgørelse. Det er derfor, Messerschmidt-sagen nu er startet helt forfra.

Venlig hilsen Hans

De bestemmer selv

Arkivfoto: Rasmus Flindt Pedersen

Jeg er rystet over de mange løsgængere, som skifter parti, som andre skifter undertøj. Jeg vil foreslå, at vi indskrænker Folketinget til 100 pladser og indfører en højere spærregrænse - for eksempel fem procent som i Tyskland.

Bente Rasmussen, Risskov

Kære Bente

Du tager fejl. Hverken et mindre folketing eller en højere spærregrænse kan forhindre ’parti-afhoppere’.

Grundloven sikrer medlemmerne selvbestemmelse. De kan selv vælge, om de vil skifte parti fem gange. Vil du ændre på det, kræver det grundlovsændring, og en sådan foreslår ingen.

Venlig hilsen Hans

