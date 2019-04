Uro i Alternativet: Uffe må gå af

Alternativets møgsager

Møgsagerne begyndte for alvor at regne ned over Alternativet op til kommunalvalget i 2017.

Fremmedstyring og soloridt

Det kom frem, at en af partiets kandidater i København Stine Bardeleben Helles havde valgt at trække sig. I en intern mail kritiserede hun partiledelsens 'fremmedstyring' af lokalafdelingen i København. Desuden pegede hun på, at partiets spidskandidat i hovedstaden, Niko Grünfeld, var gået solo i sagen om det omdiskuterede boligbyggeri på Amager Fælled.

Krænkelser

Fem dage før kommunalvalget kunne Jyllands-Posten fortælle, at en krænkelsessag havde ramt Alternativet. Et ungt partimedlem havde efter en fest haft en grænseoverskridende oplevelse med en ældre medarbejder hos partiet på Christiansborg. Sagen førte til en overgrebsanklage, som blev meldt til politiet, men ifølge den anklagede blev der ikke rejst sigtelse. Den pågældende medarbejder blev fyret, men kort tid efter blev den vedkommende alligevel ansat i et projekt i udlandet.

Efterfølgende har Mathilde Boesen, der er tidligere næstforperson i partiet, stået frem og fortalt om krænkelsesagen. I Jyllands-Posten rettede hun en hård kritik af partiledelsens ageren.

– Selve håndteringen føltes som endnu et svigt, sagde hun til avisen.

Jyllands-Posten har desuden kunnet fortælle, at en anden ledende medarbejder i partiet havde fået en skriftlig advarsel for at have optrådt i strid med partiets værdier.

Pik i slap tilstand

Jyllands-Posten kunne desuden berette, at ansatte i Alternativet var blevet opfordret af pressechef Magnus Haslebo til at sende billeder af deres 'pik i slap tilstand'. Opfordringen kom i en intern mail til partiets medarbejdere og folketingsgruppen. Billederne skulle bruges i forbindelse med en 100-års fødselsdag på Alternativets stamværtshus, Centralhjørnet, så partiet kunne give 'en lille fiffig collage'. Magnus Haslebo bemærkede, at partiets leder, Uffe Elbæk, 'selvfølgelig er med på idéen'

Fest på sexklub

Dagen før kommunalvalget frarådede gruppeformand René Gade sine kollegaer at deltage i en valgfest, som Alternativet i København skulle afholde. Festen skulle holdes på baren Monastic, der både kunne byde på en 'fuckswing' og 'dark room'.

Grünfelds dyre møbler

I oktober sidste år røg Alternativets kulturborgmester Niko Grünfeld ud i en møgsag, da Radio24syv afslørede, at han havde brugt 130.000 kroner på at indrette sit borgmesterkontor med designermøbler. Blandt indkøbene var tre borde til 36.000 kroner, to bænke til 14.000 kroner og en specialdesignet daybed til 10.000 kroner. Grünfeld gik ellers til valg på en 'bæredygtig indkøbsordning' i kommunen, hvor der skulle tages 'sociale' og 'økonomiske' hensyn. Niko Grünfeld trak sig som borgmester oven på sagen.

173.790 kilometer i et flysæde

I løbet af tre år lykkedes det Alternativets daværende politiske ordfører, Carolina Magdalene Maier, at tilbagelægge mindst 173.790 kilometer i et flysæde. Det kunne bloggen Free Speech Blog fortælle. Om nogen har Alternativet ellers klimaet som en mærkesag.På Facebook erkendte Carolina Magdalene Maier da også, at hun havde fløjet for meget. Desuden har Ekstra Bladet kunnet afdække, at Uffe Elbæk ligeledes havde været en ivrig kunde hos luftfartsselskaberne.

Mistanke om regnskabsrod

Senest har Ekstra Bladet afsløret, at en mistanke om uregelmæssigheder i regnskaberne for Alternativets folketingsgruppe er blevet sag for myndighederne. Bag anmeldelsen til Folketingets øverste instans, Præsidiet, står den tidligere kasserer i partiet, Theis Krarup Hansen.

– Der er en problemstilling omkring rod i økonomien. Der er blevet udvekslet beløb mellem landsorganisationen og Alternativets folketingsgruppe på Christiansborg. Det er ret nemt at se, at der ryger penge fra landsorganisationen til Christiansborg, men jeg har ikke kunnet få indblik i, hvad der så sker med dem derfra, forklarer han.