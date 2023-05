Uro på broen: Ellemanns brandslukning

Spekulationerne om Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensens fravær fra toppen af dansk politik havde nået et faretruende niveau for Venstre.

Derfor var det nødvendigt, at den stress-sygemeldte forsvars- og vicestatsminister torsdag meldte klart ud, at han 1. august er fuldt tilbage i sine roller.

Sådan lyder analysen fra kilder i og omkring folketingsgruppen i Venstre.

Til citat er talelysten dæmpet. Men når mikrofonerne slukkes, flyder snakken friere.

- Der kommer forhåbentlig ro på nu. Spekulationerne, om Jakob overhovedet ville komme tilbage, blev ved med at rulle. Det var blevet et problem, siger et centralt medlem af Venstre-gruppen til Ekstra Bladet.

Annonce:

- Det har vi diskuteret flittigt; mere end mange måske har anet, fortæller folketingsmedlemmet, som understreger, at snakken om, hvorvidt f.eks. Søren Gade, Stephanie Lose eller Troels Lund Poulsen skulle være Venstres næste formand, nu hører op. I hvert fald for en stund:

- Den snak forstummer nu.

Engell: Ellemann presset på banen

Telefonsamtale før raskmelding

Ifølge en anden kilde i toppen af Venstre har der været 'en proces' i partiet op til Jakob Ellemann-Jensens udmelding på Facebook. En opdatering, der ikke kom ud af ingenting.

I den forbindelse bemærkes det også internt i Venstre, at fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) og Jakob Ellemann-Jensen havde haft en telefonsamtale om de forestående forsvarsforligs-forhandlinger.

I artiklen 'Politisk livstegn fra Jakob Ellemann: Milliardhul fik V-formand til at gribe telefonen' beskrev Børsen, hvordan de to topministre havde talt sammen, og at helbredskurven hos Ellemann ikke var for 'nedadgående'.

Men kilder melder intet om, hvorvidt Troels Lund Poulsen har bedt Ellemann om en offentlig status på sin sygdom for at kvase den ulmende gangsnak om formandens fremtid.

Annonce:

Kunne kun være hjemme

Flere kilder i Venstre beretter også om, at der har været et behov for at imødekomme rygtedannelse om Venstre-formandens tilstand, når han i de kommende uger bevæger sig friere rundt på gader og stræder end hidtil.

Kilder fortæller, at Ellemann i første del af sygdomsforløbet havde det så dårligt, at han nærmest ikke kunne noget. Han kunne være hjemme, og i lang tid var der ingen kontakt mellem Venstre-folk og Ellemann.

Gradvist har han dog ifølge Ekstra Bladets oplysninger fået det bedre – og senest markant bedre. Som led i det har Ellemann optrappet samtalerne med centrale Venstre-folk.

Han er nu nået et til punkt, hvor han kan begynde at deltage i samfundet og møde folk, han har relationer til.

Ifølge centrale Venstre-folk kan man i Jakob Ellemanns position ikke uden videre stå nede i supermarkedet, hvis man ikke har meldt noget ud. Det vil være underligt for folk.

Derfor er han ifølge Ekstra Bladets oplysninger blevet rådet til at melde ud løbende, hvordan det går.

Troels Lund: Jeg er helt sikker