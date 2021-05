Uroen breder sig i S

Uenigheden er til at få øje på i Socialdemokratiet.

Det er især regeringens udlændingepolitik, som får skarp kritik fra baglandet.

Senest i Berlingske, hvor flere nordsjællandske socialdemokrater tager afstand fra partitoppen.

Både i Allerød og Hillerød mener man, at regeringen skal hente danske børn hjem fra syriske fangelejre.

- Jeg synes ikke, det harmonerer med hverken danske værdier eller med socialdemokratiske værdier, siger formand for Socialdemokratiets partiforening i Allerød, Grethe Munk, til Berlingske om regeringens politik.

Tirsdag kom det også frem, at 24 socialdemokrater har skrevet et brev til partitoppen, hvor de erklærer deres utilfredshed med regeringens politik og den manglende dialog. Læs brevet her.

Et boblende bagland

I sidste uge var Socialdemokratiet på Ærø ude med en skarp kritik af regeringens politik på spørgsmålene om danske børn i Syrien, og hvorvidt man skal sende syriske flygtninge tilbage til Syrien.

Det har fået flere fynske socialdemokrater til at kritisere partiets linje og overveje, om de skal lave et lignende opråb.

- Vi har gjort vores lokale folketingsmedlem opmærksom på, at vi er af en anden holdning i baglandet end partitoppen, udtalte formand for Socialdemokratiet i Assens/Vissenbjerg, Sara Emil Baaring, til Ekstra Bladet.

- Jeg mener, det er yderst relevant at drøfte det og eventuelt gøre, som Ærø har gjort.

Uroen baserer sig blandt andet på spørgsmålet om de danske børn i Syrien.

