USA godkender formelt Sveriges og Finlands Nato-medlemskab

USA har sent onsdag eftermiddag lokal tid gjort sit for at godkende Sveriges og Finlands medlemskab i forsvarsalliancen Nato.

Det ene af kamrene i Kongressen, Senatet, har fundet et overvældende flertal for at godkende de to nordiske landes medlemskab. 95 af de 100 senatorer stemte således for. Kun én stemte imod.

Samtlige Nato's 30 medlemslande skrev i sidste måned under på dokumenterne, der lader Finland og Sverige slutte sig til alliancen. Efterfølgende skal hvert enkelt medlemsland have godkendt det i deres parlamenter.

Det er den del, som der med Senatets afstemning onsdag er kommet styr på i USA.

Finland og Sverige besluttede sig for at anmode om medlemskab i Nato i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine.

Men før de to lande mod nord kunne løse billet til alliancen, havde Tyrkiet et par krav til især Sverige: At stoppe samarbejdet med en række kurdiske partier i Mellemøsten.

Siden den aftale blev indgået, og papirerne blev underskrevet, har forsvarsministre fra de to lande haft lov til at deltage i Nato-møder og fået adgang til fælles efterretningsarbejde.

De er dog ikke beskyttet af Washington-traktatens artikel 5, som foreskriver, at et angreb mod et Nato-land er et angreb mod alle Nato-landene. Den beskyttelse indtræffer, når alle 30 medlemslandes parlamenter har ratificeret Finland og Sveriges medlemskab.

Finland og Sverige kan blive værdifulde medlemmer for alliancen. Det sagde den demokratiske senator Bob Menendez, som er formand for Senatets udenrigspolitiske udvalg, op til afstemningen.

- Disse to blomstrende og demokratiske landes kvalifikationer er fremragende og kommer til at styrke Nato-alliancen, sagde han.