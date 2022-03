USA-kender: Biden meldte Amerika ind på den globale scene

Da Joe Biden natten til onsdag dansk tid holdt sin første State of The Union-tale, lykkedes det den amerikanske præsident at få vist, at USA igen er klar til at indtage en førende rolle på den globale scene.

Det vurderer Camilla Sebelius Winther, der har arbejdet for flere amerikanske politikere og har en kandidatgrad fra Roskilde Universitet med speciale i formidling af samfundsproblematikker.

Hun hæfter sig især ved, at Biden brugte første del af talen, der traditionelt tager udgangspunkt i USA, på at tale om konflikten i Ukraine og fordømme Ruslands præsident, Vladimir Putin.

- Jeg var spændt på at se, om Biden ville bruge Ukraine til at slå talen an. Det gjorde han, og han fik virkelig sat USA tilbage på banen som en aktiv spiller i det internationale verdenssamfund, siger Sebelius Winther onsdag morgen.

- Biden starter med at sige, at Putin har forregnet sig, og at han er mere isoleret end nogensinde før. Det bruger han til at underbygge, hvorfor det er vigtigt at møde Putin med et bredt samarbejde, og at USA selvfølgelig skal være en del af den verden.

Joe Biden blev modtaget af stående klapsalver, da han trådte ind i Kongressen. Flere af parlamentarikerne bar til lejligheden knappenåle med Ukraines flag eller tørklæder i de ukrainske farver.

Det er ifølge Camilla Sebelius Winther ikke set før til en State of The Union-tale.

Hun fortæller, at resten af Bidens tale, der primært handlede om USA's indenrigspolitiske forhold, trak flere tråde tilbage til den tale, Biden gav, da han blev indsat som præsident i januar sidste år.

- Han talte meget om de lyse og mørke kræfter i USA og om vigtigheden af at arbejde sammen på tværs af partiskel. Der var flere ret stærke referencer tilbage til det, han lovede amerikanerne, da han trådte til, siger Winther.

Hun mener, det blandt andet kan forklares med, at Bidens popularitet i meningsmålinger har været nedadgående i et stykke tid, og at han derfor gerne har villet minde den amerikanske befolkning om, hvorfor de valgte ham.

- Hans appel om, at Demokraterne og Republikanerne skal samarbejde på tværs for at flytte USA fremad, var måske det vigtigste budskab i talen i nat.

- Og Biden står måske også et sted, hvor han har brug for at trække på tværs, siger Camilla Sebelius Winther.

Set med danske briller var det ifølge hende bemærkelsesværdigt, hvor lidt klimaet blev nævnt i nattens tale.

- Det siger noget om, at det måske ikke er et emne, der fylder lige meget på begge sider af gangene i USA og blandt amerikanerne. Som dansker kan man godt sidde og tænke over, hvad der ikke blev nævnt i nat.