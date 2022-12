USA overvejer nye coronarestriktioner

Den amerikanske regering vil muligvis indføre rejserestriktioner for folk, der kommer fra Kina.

Det sker på grund af 'manglende gennemsigtig data' fra Kinas regering i forbindelse med den stigende coronasmitte i landet.

Oplysningerne kommer fra amerikanske embedsmænd.

Japan, Indien og Malaysia har allerede annonceret, at de strammer reglerne for indrejsende fra Kina. Fra Japan lyder det, at landet vil kræve en negativ coronaprøve ved indrejse.

Også Malaysia vil indføre yderligere tiltag i forbindelse med sporing og overvågning.

- Der er stigende bekymring i det internationale samfund omkring den fortsatte covid-19-bølge i Kina og den manglede gennemsigtige data, lyder det fra en amerikansk embedsmand.

Især kinesiske hospitaler har mærket den stigende smitte, som spreder sig i landet.

Alligevel viser de officielle statistikker, at kun én person er død med coronasmitte de seneste syv dage frem til mandag. Det har skabt tvivl om regeringens informationer blandt eksperter og borgere.

Kina oplyste mandag, at det fra 8. januar vil stoppe med at kræve, at indrejsende skal isolere sig, når de ankommer til landet. Det er et stort skridt i forhold til at slække på restriktionerne ved grænserne, som stort set har været lukkede siden 2020.

Kina begyndte tidligere på måneden at slække på det, der ellers har været den strengeste coronanedlukning i verden. Ifølge nogle internationale sundhedseksperter betyder det, at smitten nu kan sprede sig ukontrolleret og brede sig til mere end en million mennesker om dagen.

Der bor mere end 1,4 milliarder mennesker i Kina.