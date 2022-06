USA sender forretningsmand til Danmark som ambassadør

Et flertal i det amerikanske Senat har godkendt den 69-årige forretningsmand Alan Leventhal som USA's næste ambassadør i Danmark.

Leventhal er udpeget af USA's præsident, Joe Biden.

Der har ikke været en amerikansk ambassadør i Danmark, siden Carla Sands, der var udpeget af tidligere præsident Donald Trump, forlod Danmark i 2021.

Alan Leventhal er blandt andet bestyrelsesformand og topchef i Beacon Capital Partners, der er en af de førende ejere og forvaltere af kontorejendomme i USA.

Han sidder desuden i forretningsudvalget hos Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Ifølge mediet Politico er Leventhal filantrop i Boston-området.

Hvornår Alan Leventhal kommer til Danmark, er endnu ikke oplyst. Det Hvide Hus offentliggjorde tilbage i januar, at Joe Biden ønskede Alan Leventhal som ambassadør i Danmark.

Demokraten Ed Markey pressede tidligere på måneden i Senatet på for at få godkendt Alan Leventhal.

Markey mener, at Leventhal passer godt som ambassadør i Danmark.

- Alan Leventhals varierede erfaring kommer til at være et aktiv i København, når vi skal styrke den bilaterale alliance mellem USA og Danmark. Alan er især en sand pioner i implementering af grøn energiteknologi.

- Erfaring, der gør ham perfekt til at arbejde i partnerskab med Danmark - Europas leder i omstillingen til grøn energi - for at accelererer kontinentets energiuafhængighed fra russisk olie og gas, der finansierer Vladimir Putins (Ruslands præsident, red.) krigsmaskine, skriver Ed Markey i en skriftlig kommentar til Ritzau 9. juni.

Ed Markey er i lighed med Alan Leventhal fra Boston.

Det samme er USA's ambassadør i Danmark fra 2013 til 2017, Rufus Gifford, der var udpeget af Barack Obama.

Den tidligere ambassadør er tilsyneladende glad for, at det er Alan Leventhal, der skal til Danmark som ambassadør. På sin Twitter har han i hvert fald delt nyheden og skrevet 'Hurra!' efterfulgt af en række danske og amerikanske flag.