USA vil åbne døren for tusindvis af desperate migranter

Fattige og papirløse migranter lægger i øjeblikket et voldsomt pres på USA's grænse. Det får nu den amerikanske præsident, Joe Biden, til at ville lempe indvandringspolitikken i landet.

I et forsøg på et lette presset vil man lade op mod 30.000 migranter fra Cuba, Haiti, Nicaragua og Venezuela krydse grænsen hver måned.

Det oplyser en amerikansk embedsmand ifølge nyhedsbureauet AFP.

Sammenbrud

Ifølge Biden er det amerikanske immigrationssystem brudt sammen.

- Jeg har sendt Kongressen et omfattende stykke lovgivning, der fuldstændig vil revidere det, der er et ødelagt immigrationssystem.

- Denne nye proces er sikker og human, siger præsidenten fra en talerstol i Det Hvide Hus torsdag.

Hans budskab til migranterne er dog også, at man ikke får noget ud af at vise sig ved den amerikanske grænse uden at have styr på sine papirer.

Fælles grænse

I næste uge mødes Biden med Mexicos præsident, Andres Manuel Lopez Obrador. Øverst på dagsordenen vil være, hvordan man forstærker de to landes fælles grænse.

I oktober blev et immigrationsprogram først lanceret for venezuelanere, der tillod dem, der flygtede fra fattigdom og undertrykkelse i det sydamerikanske land, at komme ind i USA, forudsat at de kunne bevise et tilhørsforhold til landet.

En amerikansk lov kendt som titel 42 blev vedtaget under den tidligere præsident Donald Trump under pandemien. Den tillader myndighederne straks at udvise migranter pågrebet på grænsen til Mexico.

Menneskerettighedsforkæmpere og mange i Bidens demokratiske parti har dog sagt, at titel 42 blev misbrugt i en sundhedsmæssig nødsituation af en åbenlys anti-immigrationspræsident. Det skriver AFP.

Bidens administration har forsøgt at fjerne reglen og venter nu på, at Højesteret beslutter, om den skal forbydes.

Biden ønsker også at stramme reglerne for dem, der forsøger at krydse grænsen på ulovlig vis.