USA vil optage Sverige hurtigst muligt i Nato

Sverige sendte for mere end et år siden en officiel ansøgning om at blive medlem at forsvarsalliancen Nato.

Og det er på tide at byde det skandinaviske land velkommen. Faktisk bør Sverige optages hurtigst muligt.

Det siger pressesekretær i Det Hvide Hus Karine Jean-Pierre på et pressemøde tirsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Udmeldingen kommer, samtidig med at Natos nuværende generalsekretær, Jens Stoltenberg, besøger USA's præsident, Joe Biden og landets udenrigsminister, Antony Blinken.

Det Hvide Hus mener, at Sverige lever op til alle de forpligtelser, som et medlemskab af Nato kræver. Sverige er 'en stærk, kompetent forsvarspartner', lyder det fra Karine Jean-Pierre.

Hun fortæller samtidig, at Joe Biden endnu ikke har truffet beslutning om, hvem han mener skal overtage posten som Natos generalsekretær efter Jens Stoltenberg.

En ny øverste chef for forsvarsalliancen ventes at blive udpeget ved Natos kommende topmøde i Vilnius i juli.

Selv om Nato-landene skal blive enige om en ny generalsekretær, anses USA's mening i den henseende for at være afgørende.

Blandt andet menes Danmarks statsminister, Mette Frederiksen (S), at være en mulig kandidat til posten. Det afviser hun dog selv.

Tidligere tirsdag mødtes Jens Stoltenberg og Joe Biden i Det Ovale Værelse i Det Hvide Hus. Her talte de om Ruslands krig i Ukraine og om, hvordan Nato-landene sammen kan hjælpe Ukraines militær.

- Den støtte, som vi sammen yder til Ukraine, gør lige nu en forskel på slagmarken, for offensiven er iværksat, og ukrainerne gør fremskridt, sagde Stoltenberg ifølge Reuters.

Ruslands invasion af Ukraine fik netop Sverige og Finland til at søge om optagelse i Nato. Det gjorde de sammen, og planen var, at de to lande skulle følges ad i optagelsesprocessen.

Men Finland blev allerede optaget i begyndelsen af april.

Både Tyrkiet og Ungarn har spændt ben for, at Sverige kan blive indlemmet i alliancen. Tyrkiet er blandt andet utilfreds med, at Sverige giver husly til kurdere, som styret i Tyrkiets ønsker retsforfulgt.

Alle medlemmer af Nato skal godkende det, før et nyt land kan optages.