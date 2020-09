USA's ældste højesteretsdommer er død af kræft

USA's ældste højesteretsdommer, Ruth Bader Ginsburg, er død fredag lokal tid efter længere tids kræftsygdom. Hun blev 87 år.

Det oplyser højesteretten i en meddelelse.

Ginsburg er død af komplikationer i forbindelse med en kræftsygdom i bugspytkirtlen. Hun døde i sit hjem i Washington D.C. omgivet af venner og familie, skriver højesteretten i meddelelsen.

- Vores nation har mistet en jurist af historisk karakter, siger Højesterets chefdommer, John Roberts.

Store dele af USA har længe holdt øje med den 87-årige højesteretsdommers helbred.

I mindretal

Hun var en del af et liberalt mindretal ved domstolen, der består af ni dommere - fem konservative og fire liberale.

Hendes dødsfald betyder, at præsident Donald Trump muligvis får en chance for at udpege endnu en kandidat til domstolen.

Han har allerede udpeget to konservative dommere til Højesteret i sin embedsperiode. Det drejer sig om Brett Kavanaugh og Neil Gorsuch.

Sker det, kan Donald Trump sende USA's højesteret i en mere konservativ retning i mange år fremover, da højesteretsdommere bliver udnævnt for livet.

Den demokratiske mindretalsleder i Senatet, Chuck Schumer, skriver fredag på Twitter, at Ginsburgs stilling først bør blive besat efter præsidentvalget 3. november.

Ifølge det amerikanske medie NPR håbede Ginsburg at leve længe nok til at se en anden præsident end Donald Trump i Det Hvide Hus.

Trump-kritiker

Få dage før sin død skulle hun således have sagt til sit barnebarn Clara Spera, at hendes 'inderligste ønske' var ikke at blive erstattet, før en ny præsident var på plads, skriver mediet.

Ginsburg har flere gange kritiseret Trump i skarpe vendinger.

Højesteretsdommere spiller en stor rolle i at forme amerikansk politik inden for emner som abort, LGBT-rettigheder, religionsfrihed, dødsstraf, og hvor meget magt præsidenten skal have.

Det var for eksempel Højesteret, der i 2015 besluttede at gøre det tilladt for homoseksuelle at gifte sig i hele USA.

Ruth Bader Ginsburg blev udnævnt til USA's Højesteret i 1993. I løbet af sin tid ved domstolen blev hun kendt som en forkæmper for kvinders rettigheder, og hun udviklede sig til lidt af et ikon for liberale i USA.

Ginsburg har en længere sygdomshistorik bag sig, og hun har gennemgået kræftforløb i 1999, 2009, 2018 og 2019.

17. juli i år oplyste hun så, at hun fik kemoterapi, efter at en kræftsygdom i leveren var vendt tilbage.

