USA's udenrigsminister skal møde Xi under sjældent besøg

Efter flere dages spekulation er det mandag formiddag dansk tid blevet bekræftet, at et yderst højprofileret møde skal finde sted i Kina.

Her skal USA's udenrigsminister, Antony Blinken, således besøge Kinas præsident, Xi Jinping, i hovedstaden Beijing. Det oplyser en embedsmand fra det amerikanske udenrigsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Besøget er et sjældent højtstående møde fra amerikansk side i Beijing. Det finder angiveligt sted klokken 16.30 lokal tid - 10.30 dansk tid.

Der har været stor spænding om, hvorvidt Blinken ville mødes med Xi under sit besøg. Det skriver det amerikanske medie CNN.

Mødet ventes potentielt at kunne løsne nogle af de spændinger, der den seneste tid har udviklet sig mellem USA og Kina - blandt andet på grund af krigen i Ukraine og uenigheder om handel og teknologi.

Annonce:

Blinkens igangværende tur til Kina er det mest højtstående amerikanske besøg, mens Joe Biden har været præsident.

Det er første gang i fem år, at en amerikansk udenrigsminister besøger Kina.

Blinken mødtes tidligere mandag med den kinesiske topdiplomat Wang Yi i Beijing. Han er blandt de mest magtfulde kinesiske politikere.

Under mødet sagde Wang Yi blandt andet, at USA og Kina må vælge mellem 'samarbejde eller konflikt'. Han understregende også, at Kina ikke har tænkt sig at gå på kompromis med hensyn til spørgsmålet om Taiwan.

Joe Biden mødtes i november med Xi Jinping i forbindelse med et G20-topmøde i Bali. Det udløste forsigtig optimisme om et bedre forhold.

Det var også i Bali, at Blinkens besøg i Kina blev aftalt.

Besøget blev dog i første omgang udskudt, da USA i februar meddelte, at man havde opdaget en kinesisk spionballon over det amerikanske fastland.

Biden har på mange måder fastholdt sin forgænger Donald Trumps hårde linje over for Kina. Han har dog også luftet ønsker om et møde med Xi og et muligt samarbejde i forhold til eksempelvis klimaindsatsen.

Antony Blinken har været to dage i Kina. Han ventes at tale til pressen, før han forlader landet. Det skriver nyhedsbureauet AFP.