Usikker fremtid for Livslinien om natten: - Det er en katastrofe

Bevillingen til at holde telefonlinje for selvmordstruede åbent om natten udløber og bliver ikke forlænget i den nye finanslov. En katastrofe, lyder det fra Livslinien selv

Rettelse: Det fremgik tidligere af denne artikel, at regeringen vil lukke Livslinien. Det er ikke korrekt, oplyser Socialdemokratiet til Ekstra Bladet. Ekstra Bladet beklager fejlen.

- Det er psykiatrien, vi blandt andet vil bruge penge på, lød det fra finansminister Nicolai Wammen (S) under regeringens pressemøde om den nye finanslov.

Alligevel kan telefontiden om natten hos Livlinien, der hjælper og rådgiver selvmordstruede, være fortid.

Det skriver B.T.

Bevillingen på to millioner kroner om året udløber næste år, og det er usikkert, om den bliver forlænget, fremgår det af forslaget til den nye finanslov.

Og det er en katastrofe, lyder det fra Livsliniens direktør, Jeppe Kristen Toft.

- Det kommer ikke bag på os, at den udløber. Det kommer bag på os, at man vælger ikke at forlænge den.

Ifølge direktøren vil det være katastrofalt, hvis Livslinien ikke fortsætter med at kunne holde åbent om natten.

- Det er en katastrofe for de mennesker, som vi hver dag hjælper med akutte selvmordstanker. Vi får hjælp ud til mennesker i dybe og alvorlige kriser, siger han til Ekstra Bladet.

Han undrer sig især over timingen fra regeringens side og henviser til masseskyderiet i Field's i juli måned, hvor gerningsmanden fortalte, at han havde forsøgt at ringe efter hjælp til en kriselinje, men ikke var kommet igennem.

- Hvis vi tager udgangspunkt i den tragiske hændelse i Field's i sommer, så befinder vi os i en tid, hvor unges mistrivsel er så meget på dagsordenen. Jeg har ikke hørt én eneste sige, at der ikke er bedre brug for adgang til hjælp.

- I det lys vælger regeringen så at fjerne det eneste anonyme landsdækkende selvmordsforebyggende tilbud, der findes, siger Jeppe Kristen Toft.

Han understreger, at unge og voksne ikke stopper med at have brug for hjælp om natten, blot fordi telefonen skal lukke - tværtimod.

- Det er vigtigt, at der er åbent om natten, fordi der er skruet op for alle de ting, der er svære at håndtere. Der er færre steder, man kan henvende sig om natten, hvor folk er mere plagede, påvirkede og ensomme.

- I det lys virker det som mangel på situationsfornemmelse og i bedste fald en svipser, siger Jeppe Kristen Toft.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Socialdemokratiet.

Finansministeriet oplyser til Ekstra Bladet, at der endnu ikke er taget endeligt stilling til sagen.

'Finansministeriet kan oplyse, at bevillingen til natåbent med finanslovforslaget er fastholdt for 2023, og at der dermed ikke med finanslovforslaget ændres på bevillingen, eller tages stilling til perioden efter 2023. Den nuværende bevilling er finansieret gennem aftale om reserven til social-, sundheds- og arbejdsmarkedsforanstaltninger (SSA), og stillingtagen til bevillingen fra 2024 vil derfor traditionelt være noget, der indgår i det kommende års forhandling om udmøntning af reserven fra 2024,' skriver Finansministeriet i en mail.

