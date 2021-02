Usmagelig madmanøvre fra Mette Makrel

Der er mange måder at begrave en død makrel på, herhjemme foretrækker vi enten en dåse med tomatsauce, en lille portionspakke med tomatsauce eller en stor bøtte med tomatsauce - sidstnævnte naturligvis toppet med fed mayo og en håndfuld e-numre.

Er man til gourmetkonserves, så bliver makrel faktisk også stedt til hvile i økologisk citronolie med knust peber, 39,50 kroner for 120 gram, men så er den lille søde, fiskevaps altså også blevet aet ihjel af en nænsom spansk fiskerfamilie, der hver morgen stævner ud i små autentiske fiskerbåde et sted i Biscayabugten. Makrel, mand, det er meget mere end en død fisk, der flyder med strømmen.

Makrelsalat i tomatsauce er for eksempel statsministerens ankertov til den brede befolkning, hvorfor makrelsalat nu i en hel uge har kastet vildt mange analyser og avisoverskrifter af sig. Revolutionen er som sædvanlig aflyst, ikke på grund af regnvejr, men grundet makrelmadder.

Et kinesisk ordsprog siger, at når den kloge peger på månen, så kigger den dumme på fingeren. Mette Frederiksens Facebook-opdatering fik os alle til at tænke på makrelguf i stedet for ellers mere oplagt at bladre i den højaktuelle Grønnegård-rapport, der evaluerer regeringens håndtering af corona. Her er konklusionen, at vores statsminister går med skrårem og seler.

Som jeg fortolker den 600 sider tunge sag, så er al magt blevet centraliseret i Statsministeriet ud fra et vidtgående forsigtighedsprincip skråt over for sundhedsmyndighedernes såkaldte proportionalitetsprincip. Søren Brostrøm ville eksempelvis undgå ’forlænget lidelse’ for alle andre patienter, hvis man ikke som sådan lukkede ned og reserverede sygesengene til et worst case-scenarie. Gad vide, hvor mange kræftpatienter, der er røget på den konto?

Her spiller Mettes ligeledes magtfuldkomne slyngveninde, departementschef Barbara Bertelsen, en væsentlig rolle i optrapningen af angst, skønt hun sådan set bare er jurist og ikke læge.

’Hope is not a strategy’ fik hun slået fast i byger af natlige mails med spørgsmål om dit og dat, et 'detailstyrende bestillingsregime’ bliver det kaldt. Departementschefen havde set de gruopvækkende billeder fra Italien, lastbiler læsset med kister, og således gik der panik i lortet: Danmark blev lukket ned på Mette Frederiksens løgn om, at det var sundhedsmyndighedernes anbefaling.

Barbara Bertelsen var knap nået at træde til som departementschef i Statsministeriet, før hun blæste til kamp mod corona. Foto: Jens Dresling.

Afleder opmærksomheden

Kritikken blev altså lørdag besvaret med en klam makrelmad in the face på hendes evigt begejstrede followers, som jeg forestiller mig mestendels består af offentligt ansatte, der indkomstmæssigt har haft sit på det tørre under nedlukningen.

Vidste du i øvrigt, at halvdelen af danskerne betaler for, at den anden halvdel af danskerne kan være på overførselsindkomst? 2,1 million danskere bliver forsørget af staten, her i blandt vores 1,1 million folkepensionister. Vi har brug for, at folket går på arbejde, uanset hvad.

Her i januar måned gik præcis 1.122 private virksomheder konkurs. Det er en stigning på 104 procent sammenlignet med januar sidste år. Altså konsekvensen af et forsigtighedsprincip, der kun giver mening ud fra de røde selers tese om, at i et velfærdssamfund må absolut ingen dø, heller ikke selv om man er 89 år og allerede har et svækket greb om livets håndtag. Så hellere lade de raske og rørige gå nedenom og hjem, forstås.

Det er det, vi burde tale om, frem for at æde makrelsalat af tvivlsom kvalitet. Det forstod jeg til kvalmegrænsen, da jeg forsøgte at gøre statsministeren kunsten efter - se ovenstående video.

Omvendt Marie Antoinette

Danmark er i krise, alt for mange er økonomisk og psykologisk slidt ned til sokkehøjde, alt imens vores statsminister peger på nostalgien i industriel makrelsalat. Som en slags omvendt dronning Marie Antoinette: Hvis de ikke har mere kage, så lad dem spise rugbrød med makrelsalat.

Jeg kunne måske forstå valget af frokost, hvis Mette Frederiksen selv var nået til den sidste nødration efter et kvart år i isolation, men da hun jo er undtaget fra egne restriktioner, er det selvfølgelig ikke andet end en undvigemanøvre udi forloren folkelighed, et pr-stunt foetor ex ore; med stank fra munden.

