V begrunder behov for opgør med corona-regler med afskaffet regel

Venstre vil fjerne alle corona-regler, 'der ikke kan forklares'. Men partiets to eksempler på den slags regler er en, som sundhedsmyndighederne har forklaret og en, der allerede er afskaffet

Efter en måneds sygemelding stemplede Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, i sidste uge atter ind i dansk politik med en ny melding:

Han vil indføre en 'forklar-eller-fjern'-princip i den danske corona-indsats.

Det går kort fortalt ud på, at man kun skal lave kloge regler, mens man skal droppe de dumme.

Et overordnet budskab, som de færreste nok kan være uenige i.

Men det rejser jo spørgsmålet om, hvornår noget officielt er forklaret godt nok til, at reglen skal gælde.

Og hvilke regler vil Venstre konkret have fjernet som følge af princippet?

Det har Ekstra Bladet interviewet partiets sundhedsordfører, Martin Geertsen, om, og du kan se et klip af interviewet øverst i artiklen.

Ifølge Venstre skal corona-regler fremover kunne begrundes og forklares af sundhedsmyndighederne og økonomiske eksperter.

Og Martin Geertsen nævner i alt to eksempler på corona-regler, der falder for partiets nye princip:

Den ene regel handler om begrænsningen af tilskuere til superliga-kampe. Men den regel er der ifølge direktør hos Statens Serum Institut, Kåre Mølbak, sundhedsfaglig evidens for.

Kåre Mølbak svarer her på, hvorfor Superligaen ikke kan have flere tilskuere. Video: Ritzau Scanpix

Det andet eksempel er reglen om, at turister skulle overnatte seks gange for at komme ind i Danmark.

Den regel blev besluttet af regeringen uden nærmere redegørelse for eventuelle ekspert-vurderinger, men den er til gengæld afskaffet igen.