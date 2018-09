V-borgmester om Støjbergs tvangsbøder: Så giv dog selv det håndtryk

De folketingspolitikere, som er så vilde med lovpligtige håndtryk til nye statsborgere, bør selv påtage sig opgaven. Eller lade en politimand som statsmagtens udsendte kommissær uddele statsborgerhåndtrykket.

Sådan lyder det fra Venstres borgmester i Aabenraa, Thomas Andresen.

Det sker efter hans partifælle, udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg, i et svar til Folketinget har meddelt, at der skal udstedes tvangsbøder til kommunerne, hvis deres borgmestre eller kommunale embedsmænd undlader at afkræve håndtryk fra nye statsborgere ved det kommende indfødsretsritual.

En række borgmestre fra både Venstre og Socialdemokratiet har på forhånd afvist at tvinge nye statsborgere til at give hånd ved den nye ceremoni, som et flertal i Folketinget vil indføre.

En af dem er Aabenraa-borgmester, Thomas Andresen (V), - og udsigten til tvangsbøder gør ham ikke mildere stemt.

- Den bløde landing - som vi jo altid tilstræber i Danmark – ville være at sige; lad nu de her folketingspolitikere, som er så vilde med at give håndtryk, selv tage opgaven. For jeg beder ikke om mere arbejde, siger Thomas Andresen.

Han anser det som helt naturligt at give hånd - men kalder det mangel på pli, hvis man tvinger mennesker til noget, som ikke falder dem naturligt.

- Jeg værdsætter den mangfoldighed, vi har her i grænselandet, højt. Derfor værdsætter jeg også, hvis der kommer nye borgere i Danmark, som måske har en anden baggrund, end jeg har. Det er simpelthen mangel på respekt og pli i forhold til, at der kommer mennesker med en anden baggrund, forklarer han.

- Men hvad gør du, når I bliver pålagt tvangsbøder, medmindre du som borgmester aftvinger et håndtryk fra de nye statsborgere?

- Lad os nu prøve at se. I første ombæring tænker jeg, at der jo vil skulle stå en person fra statsmagten ved siden af for at holde øje med håndtrykket. Ellers kan det jo ikke håndhæves, at jeg ikke indberetter det (hvis den nye statsborger ikke giver hånd, red.)

- Det vil sige, at der skal stå en politibetjent, og så kan han måske ligeså godt udføre det der ritual, hvis det er så magtpåliggende, at det nu skal gennemføres, siger Venstre-borgmesteren.

Tilfældig forskelsbehandling

Samtidig påpeger Aabenraa-borgmesteren, at et lovpligtigt håndtryk for statsborgerskab vil medføre tilfældig forskelsbehandling for borgere, der på grund af deres religion ikke finder det naturligt at give håndtryk til en person af det modsatte køn.

- Hvordan ville man have det med, at der er forskel på, at man bliver statsborger i en kommune, hvor der henholdsvis er en kvindelig eller mandlig borgmester. Det bliver man da nødt til at forholde sig til. Det kan vel ikke være valget af en borgmester, der er afgørende for, om man lige pludselig står i et dilemma som ny statsborger, siger Thomas Andresen og fortsætter:

- For mig er det mere et spørgsmål om, at man bekender sig til demokratiet - og hvis der så skal sådan en magtdemonstration til, så er det jo op til folketingspolitikerne at overveje, om det egentlig er den kurs, man skal køre overfor vores nye borgere. Jeg står bare et andet sted.

- Det er vel skatteborgerne, der i sidste ende skal betale bøderne?

- Lad os nu se. Så langt tænker jeg ikke, det kommer til at køre. Men hvis der ikke er nogen, som på et tidligt tidspunkt gør opmærksom på, at her står vi ikke alle sammen og klapper i vores små hænder. Så ændrer vi jo aldrig noget.

- Jeg tror, vi finder en løsning. Jeg giver hånd til langt de fleste mennesker, jeg møder. Her i Aabenraa Kommune har vi en meget pragmatisk tilgang til, at man løser tingene. Vi tager eksempelvis på busture rundt med vores nye statsborgere i Aabenraa Kommune. Dem serverer jeg altså både grisekød og selvfølgelig kylling for. Jeg har faktisk respekt for, at der er mennesker, der har en anden kulturel baggrund, siger han, der bakkes op af sin borgmesterkollega i Egedal Kommune, Karsten Søndergaard (V).

Egedals borgmester har også afvist, at han kan 'tvinge nogle mennesker, til at give et håndtryk' - og det står han fast på trods udsigten til tvangsbøder.

- Jeg mener slet ikke, at det er en kommunal opgave at holde denne her ceremoni. Kommunerne har rigeligt med opgaver i forvejen. Det er jo en statsborgerceremoni og ikke en kommunalborgerceremoni, siger Karsten Søndergaard.

