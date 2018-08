V-folk gale over udsmidning af 13-årig: Men Støjbergs regler er ok

I et brev opfordrer en række jyske Venstre-folk Udlændingenævnet og udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) til at genoptage udvisningen af 13-årige Aphinya Pechmuang.

Aphinya Pechmuang sammen med sin mor og stedfar. Privatfoto

Handlingen har høstet ros fra bl.a. radikales Sofie Carsten Nielsen.

'Tak for at sige fra venstrefolk', skriver hun bl.a. på Twitter.

Men Venstre-folkenes brev er ikke udtryk for en voksende jysk utilfredshed i Venstre-kredse med Inger Støjbergs strammergreb.

Nix, Venstre-folkene er ikke utilfredse med udlændingeloven. Eller Inger Støjberg. Tværtimod.

- Vi kritiserer ikke loven som sådan. Vi kritiserer, at man ikke tager lidt mere hensyn i loven, siger én af brevskriverne Kurt Friis Jørgensen, der er medlem af byrådet i Vesthimmerlands Kommune for Venstre.

Om Inger Støjberg siger han:

- Hun gør det godt på mange områder.

Venstre-folkenes kritik går alene på, 'at der er nogle ting som rammer skævt' og den konkrete Aphinya-sag.

- Jeg tror, lovgivningen som sådan er blevet overholdt. Det er bare fortolkningen af loven, som kunne have været anderledes. Vi synes, det ligner en skrivebordsafgørelse, siger Venstre-manden.

Kurt Friis Jørgensen er ligesom Aphinya Pechmuang selv fra Farsø nær Limfjorden i det vestlige Himmerland, hvor mange beboere er rystede over udvisningen.

- Vi mangler at få partshørt skolen om den måde, hun er blevet integreret på.

Aphinya Pechmuang har været i Danmark siden foråret 2017. På den tid har hun lært et pænt dansk og passer sin skole. En af hendes skolelærerinder har bl.a. udtalt til TV2, at 'enhver der arbejder med børn,' kan se udsmidningen er forkert.

Inger Støjberg gør i en skriftlig klart, at hun ikke kan blande sig i den konkrete sag. Og at alle regler er overholdt.

Kurt Friis Jørgensen tror nu alligevel, at hans partifælle vil forsøge at trække i nogen tråde.

- Hun kan jo godt tage en snak med Udlændingenævnet, uden at melde det ud i pressen. Det tror jeg, hun gør, siger han.

Lov er lov

- Så det er ikke fordi møtrikkerne i den stramme udlændingepolitik er blevet strammet en tand for meget?

- Hvis du spørger mig, så har vi kæmpeproblemer omkring vores unge mennesker, som forelsker sig i nogen fra udlandet og med at få dem her til landet.

- Det er ulempen ved at have en lov; den rammer også nogen som den ikke er tilsigtet. Og det synes jeg, den gør i nogle tilfælde.

- Hovedårsagen til afslaget er, så vidt jeg kan forstå, at hun har boet fem år med sin mormor i Thailand. Så hvad med den her sag er loven okay?

- En lov er en lov. Det handler ligeså meget om, hvordan den bliver administreret. Der synes jeg, at i det her tilfælde er den blev administreret for stramt. Det er svært at lave noget, som gælder for Per og ikke for Poul.

- Hvis jeg spørger her i Farsø, så vil 99 procent som vil have, at Aphinya skal blive her. Men der er også 90 procent, som synes, det er i orden at vi har en stram udlændingepolitik. Det er skismaet omkring udlændingeloven.

- Du får mig ikke til at sige, at udlændingeloven skal slækkes, men jeg synes, den rammer nogen forkert, siger Kurt Friis Jørgensen.

Aphinya Pechmuang opholder sig nu Flensborg med sin danske stedfar og sin thailandske mor. Herfra håber de på en