V-formand om Ellemann: - Det er strudseagtigt

Venstremedlemmer fra både folketingsgruppen og fra Region Midtjylland melder klart ud:

Løkke og Jensen må gå af.

Men hvad er egentlig alternativet til den kritiserede duo, der har siddet på topposter i de sidste mange år?

Det vil hovedbestyrelsesmedlem og Venstre-formand i Sorø, Jørgen Larsen, nu have svar på. Jakob Ellemann-Jensen er ofte blevet nævnt som en mulig Løkke-afløser, men den tidligere miljøminister har endnu ikke meldt sig på banen.

- Jeg har det sådan: kom ud af busken. Det her er noget strudseagtigt noget, man har gang i. Det er også en appel til Jakob Ellemann-Jensen. Meld dog klart ud.

- Om han gør det i dag eller om 14 dage. Diskussionen bliver ved med at køre, og vi har brug for at vide, hvad valget står mellem, siger Jørgen Larsen til Politiken.

Jakob Ellemann-Jensen meldte meldte tidligere på ugen ud, at han støtter, at Lars Løkke Rasmussen kan fortsætte som formand for partiet.

Splittet bagland

I disse dage bliver der i Venstres bagland diskuteret heftigt, hvem der er de rigtige til at stå i spidsen for partiet. I Region Midtjylland har man meldt ud, at man opfordrer både Løkke og Jensen til at trække sig fra deres stillinger.

Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensens fremtid som formænd diskuteres i disse dage. Foto: Mads Claus Rasmussen

I Region Sjælland er er der flere meninger om, hvad fremtiden skal bringe. Ifølge Jørgen Larsen var de delte meninger blandt de sjællandske medlemmer, hvor nogen ønsker Løkkes afgang andre Jensens.

Som hovedbestyrelsesmedlem er Jørgen Larsen en del af de Venstre-medlemmer der lørdag skal diskutere formandskabets fremtid.

Foreløbig har Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen foreslået at få Venstres landsmøde flyttet fra 16.-17. november til 21. september.

