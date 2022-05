V: Gå i kødet på Modi, Mette

Statsminister Mette Frederiksen (S) skulle i højere grad være 'gået i kødet' på Narendra Modi.

Sådan lyder kritikken fra Michael Aastrup Jensen, der er udenrigsordfører for Venstre, efter Indiens premierministers statsbesøg på Marienborg.

Han mener nemlig ikke, at statsministeren greb chancen til at presse Indien i retning af den vestlige verden, når det kommer til Modis manglende fordømmelse af Vladimir Putins invasion af Ukraine.

Putins gode ven

Narendra Modi er en af Putins gode venner, og Indien afstod da også fra at stemme, da FN skulle vurdere, om Rusland skulle være en del af Menneskerettighedsrådet.

Og netop det mener Michael Aastrup Jensen, at Mette Frederiksen skulle have kritiseret ham for.

- Jeg synes, det er meget forkert, at statsministeren ikke benyttede mødet med Modi til at presse ham i forhold til den forkerte udvikling, der har været i Indien i forhold til Rusland, siger han og fortsætter:

- Vi ved jo, at Sergej Lavrov (Ruslands udenrigsminister, red.) nærmest har udnævnt Indien til at være en af deres nærmeste venner, og vi ved, at Indien lige nu reelt undergraver den frie verdens sanktioner mod Rusland og har et massivt handelssamarbejde med Rusland. Der må jeg indrømme, at der havde jeg en forventning om, at statsministeren ville gå i kødet på ham, fordi det er vigtigt, at Indien kommer med resten af den frie verden i forhold til Rusland, lyder det fra Michael Aastrup Jensen til Ekstra Bladet.

- Behov for kritisk dialog

- Når I en dag sidder I regering, vil I så selv benytte muligheden for at 'gå i kødet' på kontroversielle statsledere, der kommer på besøg?

- Vi har altid syntes, at dialog er godt, og dermed er der også en gang imellem behov for en kritisk dialog. Derfor forsøgte vi også før besøget at komme med nogle opfordringer til Mette Frederiksen; nemlig at hun skulle gå i kødet på Modi og benytte chancen til at prøve at få ham til at rette ind, i forhold til det Indien gør med Rusland.

- Men kan du garantere, at I - når I sidder i regering - vil gå hårdt til kontroversielle statsledere, når de besøger Danmark?

- Jeg kan garantere, hvad jeg selv ville gøre. Jeg ville helt klart benytte lejligheden til dialog, men det skulle også være kritisk, lige nøjagtigt som vi bad statsministeren om.

