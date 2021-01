V-gruppeformand kalder Støjbergs reaktion uværdig

Inger Støjbergs (V) respons på et gruppemøde i Venstre torsdag, hvor det blev besluttet, at Venstre vil stemme for en rigsretssag mod hende, var ifølge Venstres gruppeformand, Karsten Lauritzen, 'uværdig' og ikke 'en rimelig gengivelse' af mødet.

Det siger han torsdag eftermiddag forud for et møde i det udvalg, der skal håndtere det videre forløb i sagen.

Det er Inger Støjbergs ord om, at 'den største mistillidserklæring, man kan få, er, at ens egen formand støtter en rigsretssag mod en', som Lauritzen ikke synes om.

- Jeg synes ikke, at det er en rimelig gengivelse af den debat, vi har haft i Venstres folketingsgruppe at sige, at nogen og slet ikke Jakob Ellemann-Jensen har udvist mistillid til hende, siger Karsten Lauritzen.

På mødet blev der ifølge Karsten Lauritzen ikke talt om 'mistillid' til Inger Støjberg.

- Jeg synes, vi skal have respekt for hinanden. Og jeg synes ikke, at det er nogen særlig værdig udtalelse at give Jakob Ellemann-Jensen skylden i den her sag.

- Sådan taler vi ikke i Nordjylland

Gruppeformanden siger, at han håber, at Inger Støjberg frifindes ved en kommende rigsret.

- Og så skal vi tale værdigt og ordentligt om hinanden. Det ønsker jeg at gøre om Inger Støjberg, og det håber jeg, at hun vil gøre om det parti, som hun siger, hun elsker.

Adspurgt om hendes udtalelser siger Karsten Lauritzen:

- Det er hendes valg. Det er ikke ord, jeg vil tage i min mund. Det er ikke sådan, vi taler i Nordjylland, hvor jeg kommer fra. Der behandler vi hinanden ordentligt.