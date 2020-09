V-mand pisker Løkke med skandale-sager

De er hårde i filten over for tidligere formand og statsminster Lars Løkke Rasmussen.

Hermed menes hans tidligere partifæller i Venstre.

Nu er formand for retsudvalget, advokat og nordjyde Preben Bang Henriksen gået til tasterne.

Han starter med først kælent at rose den tidligere formand for at være 'dygtig og modig'.

Men så giver han den gas og ripper lystigt op i gamle sår.

'Denne gang vedrører forsiderne dog ikke restaurationsbilag, tøjindkøb og luksusrejser,' lyder det i Preben Bang Henriksens nyhedsbrev.

Du kan læse hele Venstre-mandens svada mod Løkke i boksen herunder:

Bang Henriksen om Løkke Løkke Venstre har i mange år haft en utrolig dygtig og modig leder i form af Lars Løkke Rasmussen (tænk bare på afskaffelse af efterlønnen!) Det vil derfor være fristende at forbigå Lars Løkke Rasmussens seneste udmeldinger i tavshed. Men det vil også være ganske unaturligt, da Løkke som vanligt har sat den mediemæssige dagsorden i et voldsomt omfang. Denne gang vedrører forsiderne dog ikke restaurationsbilag, tøjindkøb og luksusrejser. Den tidligere formand er utilfreds med den nuværende. Han er ligeledes utilfreds med den kurs partiet har sat. Det er noteret - og det er en ærlig sag. Herefter er der vel kun det at sige, at er man generelt så markant utilfreds, som tilfældet åbenbart er, så kan man i Venstre prøve at ændre på formandens/parti- ets linje, eller man kan melde sig ud. Længere er den vel egentlig ikke. At blive ved med at udtrykke voldsom kritik i dagspressen og i bøger - det har kun den virkning, at man skader Venstre og Venstres nye formand. Så den med, at “jeg fortsat ikke har besluttet mig” og “jeg hænger stadig på klip- pen” (med fortsættelse i bind 2 eller 3?) - den giver jeg ganske enkelt ikke meget for. Lad os få "bogen lukket" på den ene alle anden måde

Preben Bang Henriksen har aldrig været nogen Løkke-fan.

Da Ekstra Bladet i 2014 afslørede, at Lars Løkke Rasmussen havde brugt partimidler på tøj, krævede han at se dokumentation for, at Løkke selv havde betalt. Ellers truede han med at forlade partiet. Dokumentationen kom aldrig, men Preben Bang blev.

I august 2019 var Preben Bang Henriksen blandt de første til at trække støtten til Løkkes formandskab.