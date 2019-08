V-medlem: Et kongemord ville være så forfærdeligt, men...

Trækker Lars Løkke sig som formand for Venstre, eller formår han endnu engang at kæmpe for sit politiske liv og bevare formandsposten i Venstre? Det er spørgsmålet, Venstres medlemmer landet over disse dage stiller sig selv.

I Midtjylland, der er en vigtig Venstre-bastion, er der ingen tvivl.

- Hvis Lars Løkke fortsætter, vil det være en katastrofe for Venstre, siger Jørgen Winther, regionsrådsmedlem i Region Midtjylland og forhenværende medlem af Folketinget for Venstre, til Ekstra Bladet.

- Han lever i sin egen verden på Christiansborg, hvor alle beundrer ham, og derfor skal der meget til før, at han erkender, at sådan er virkeligheden ikke. Virkeligheden er, at der er ingen opbakning til ham overhovedet, og det vil være ulykkeligt for Venstre, hvis han fortsætter med at ville være kandidat til formandsposten helt frem til landsmødet.

- For hver eneste dag den her debat om formandsskabet fortsætter, vil det grave grøfterne i Venstre dybere og skade partiet mere.

Tror, han ejer partiet

Fra 1988 til 2007 sad Jørgen Winther i Folketinget for Venstre, hvor han i flere år arbejdede side om side med netop Lars Løkke. Her har han stort set kun roser til overs for sin formand. Men nu har han fået nok.

- Jeg har været ordfører med ham i mange år, og han er både en fremragende person og en utrolig dygtig politiker, men han er blevet for enerådig. Han inddrager ikke folketingsgruppen eller baglandet, når han træffer beslutninger. Han gør det på egen hånd og tror, at han ejer partiet, og sådan kan man ikke lede et parti. Nu går det ikke mere, siger Jørgen Winther.

Best case scenario for Venstre vil ifølge Jørgen Winther være, hvis Lars Løkke trækker sig inden landsmødet. Og hellere i dag end i morgen.

- Jeg synes, at et kongemord på Lars vil være så forfærdeligt, men... Mest af alt håber jeg, at han snart går ud og siger, at han trækker sig. Så vil han blive klappet ud på landsmødet og kan gå med rank ryg derfra. Samtidig kan der komme andre gode kandidater på banen, og vi kan få et reelt valg, lyder begrundelsen.

Det er ikke første gang, at Lars Løkke har set skriften på væggen. I 2014 var Venstres hovedbestyrelse samlet i Odense Congress Center for at afgøre partiets - og ikke mindst Løkkes - fremtid.

I weekenden sker det igen, når Venstres hovedbestyrelse over to dage mødes for at diskutere, om der er opbakning til det nuværende formandsskab.

'Modstanden er enorm'

Selv sammenligner Jørgen Winther Løkkes chancer for at komme helskindet igennem mødet med Danmarks ditto for at vinde over Brasilien i en landskamp.

- Lad os sige, at Brasilien fører 4-0 over Danmark, og der er et kvarter tilbage af kampen. Så går Danmark jo heller ikke sejrende fra banen, siger Jørgen Winther og uddyber:

- Vi kommer 500 delegerede fra Jylland,, og her er modstanden til Lars Løkke enorm. Vores indstilling går på, at han skal trække sig.

- En af grundene til, at Venstre er så splittet i øjeblikket, er vel, at medlemmer som du selv går ud og tager afstand til formanden. Hvorfor holder I det ikke internt og venter til landsmødet med at bekende kulør?

- Det er nødvendigt at tage debatten sådan her, så Lars Løkke forstår, at det ikke er en mulighed, at han fortsætter. Og så håber jeg selvfølgelig, det betyder, at andre kandidater melder sig på banen, så vi kan få det valg om formandsposten, som er så tiltrængt.

Også flere folketingsmedlemmer har meldt ud, at de ikke længere kan bakke op om Lars Løkke som formand. Det gælder Bertel Haarder, Anni Mathiesen, Carsten Kissmeyer og Preben Bang Henriksen.