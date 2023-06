V og SF i skærm-krig: Dobbeltmoral og hykleri

Morten Dahlin, politisk ordfører i Venstre, kritiserer SF's forslag om et mobil-forbud i skolerne. Men den kritik kalder SF's Jacob Mark for dobbeltmoralsk

Morten Dahlin, politisk ordfører i Venstre, kritiserer nu et lovforslag fra SF, som lyder, at mobilerne skal ud af folkeskolen.

Han mener, at det er 'et centralistisk forslag', som ikke rimer på den frisættelse af folkeskolen, som 'SF i længe har råbt op om'. Det skriver han på Twitter.

Men den kritik 'klinger hult', udtaler SF's børneordfører, Jacob Mark, til Ekstra Bladet, som også kalder kritikken for 'dobbeltmoralsk' i og med, at regeringen selv har foreslået, at børn mellem nul og seks ikke skal eksponeres for skærme i daginstitutioner længere.

Jacob Mark giver ikke meget for Morten Dahlins kritik af SF's lovforslag om et mobil-forbud i folkeskolen. Foto: Jens Dresling/Polfoto

- Det klinger da meget hult at kritisere vores forslag for at være centralistisk, når man selv har foreslået et forbud mod skærme i dagtilbuddene.

- Så det kom faktisk bag på mig. Det er som om, han bare vil i Twitter-krig.

Læs hele Morten Dahlins opslag her:

- Netop frihed

- Men kan du forstå kritikken om, at jeres forslag indskrænker folkeskolens frihed til selvbestemmelse, og I har sagt, at I vil gøre det modsatte?

- Nej. Det, som vi foreslår, det er, at man som udgangspunkt ikke skal have mobiler, og at man skal investere mere i bøger og læremateriale, udtaler Jacob Mark og forsætter:

- Til gengæld siger vi også, at hvis skolerne virkelig har tænkt over det, og hvis skolebestyrelserne lokalt har lavet en politik, som de kan stå på mål for, så har de frihed til at hæve den over Christiansborgs beslutning. Så det er jo netop frihed.

Partier er enige om problemet, men uenige om løsningen på, hvordan danske børns 'afhængighed' af skærme kommes til livs. Der er således ingen drastiske tiltag på vejs fra Christiansborg Vi har tidligere forholdt partierne problemet, som de anerkender. Men der er uenighed om løsningen på, hvordan danske børns 'afhængighed' af skærme kommes til livs.

Uenighed i regeringen

Morten Dahlins kritik af SF's forslag udstiller også en intern uenighed mellem de tre regeringspartier, udtaler Jacob Mark.

Tilbage i januar udtalte Moderaternes børneordfører, Rasmus Lund-Nielsen, nemlig, at han også var for et mobilforbud i folkeskolerne.

Og så sent som i maj udtalte statsminister Mette Frederiksen under en spørgetime, at 'skærmene skulle meget mere ud af folkeskolen'.

- Så det kom meget bag på mig, da jeg så det her tweet. Fordi de er da åbenlyst uenige, udtaler Jacob Mark.

Morten Dahlin: - Hykleri

Morten Dahlin mener, at SF 'gør sig skyldige i hykleri'. Foto: Jens Dresling/Polfoto

Ekstra Bladet har talt med Morten Dahlin. Og han mener, at det er Jacob Mark og SF, som er dobbeltmoralske.

- Den, der er dobbeltmoralsk her, det er Jacob Mark. Han har det sidste år ikke kunne åbne munden, uden at snakke om 'mere frihed til lærerne'. Og det var så åbenbart tomme ord, når man nu foreslår et automatisk forbud mod mobiler i folkeskolen.

- Så jeg synes, SF gør sig skyldige i noget hykleri her.

Han udtaler samtidig, at der er stor forskel på regeringens forslag og SF's:

- Det, vi foreslår, det er at vende lovgivningen på hovedet, så man siger, at skærme som pædagogisk redskab i dagtilbud, det skal ikke længere være reglen men undtagelsen. Så det, vi har foreslået, det er noget helt andet.

Ikke det samme

- Men det er præcis det samme argument, SF bruger. De siger også, at skolerne stadigvæk skal have lov til at have selvbestemmelse...

- Men der er jeg nødt til at sige, hvorfor skal vi så starte med et automatisk forbud?

- Vi må løse problemerne uden at gå på kompromis med den lokale selvbestemmelse og frihed, som SF også har råbt op omkring.

- Men kan man ikke også kritisere regeringens forslag for at gå på kompromis med pædagogernes selvbestemmelse?

- Nej. Det synes jeg ikke.

- Vores forslag handler om, at skærme som pædagogisk redskab i daginstitutionerne, det skal være undtagelsen i stedet for reglen, men SF vil have et automatisk forbud mod mobiler i folkeskolen. Det er altså to forskellige ting.

Tre forskellige partier

- Moderaternes ordfører, Rasmus Lund-Nielsen, og statsminister Mette Frederiksen (S) har begge talt om, at få mobilerne ud af skolerne. Er der intern uenighed i regeringen omkring det her?

- Vi er tre forskellige partier, der alle har et mål om at skærme skal fylde mindre i børns hverdag.

- Men vi har ikke et forslag om totalforbud mod skærme.