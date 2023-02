V-profil dropper poster: Det skal han nu

Martin Geertsen nedlægger sine politiske hverv, ligesom han ikke har planer om at genopstille ved næste folketingsvalg

Det blev ikke til et genvalg for Venstres Martin Geertsen 1. november.

Nu har han ikke kun fået nyt job - han siger også farvel til resten af sine politiske poster.

Dermed er Venstres tidligere sundhedsorfører helt ude af dansk politik. Det skriver Martin Geertsen på Facebook

Han nedlægger nemlig begge sine tilbageværende, politiske poster. Det gælder pladsen som medlem af regionsrådet i Region Hovedstaden, hvor han er valgt for Venstre, samt pladsen som bestyrelsesmedlem i Danske Regioner.

'Afklaret'

Og han har heller ingen intentioner om at genopstille ved næste folketingsvalg, lyder det i opslaget.

'Normalt ville denne type af beslutninger være forbundet med en hel del vemod. Men jeg føler mig afklaret med beslutningen, som jeg har haft god tid til at tænke igennem og vende med min familie siden folketingsvalget. Jeg har haft et spændende liv i politik. Mødt en masse interessante mennesker. Været med til mange betydningsfulde beslutninger og begivenheder,' skriver han.

Udover at sidde i Folketinget og regionsrådet for Venstre, var han også kultur- og fritidsborgmester for partiet i København fra 2002 til 2007.

'Jeg vil nok altid beskæftige mig med politik, men det skal ikke længere være som folkevalgt. Og jeg kan mærke, at jeg nu har lyst til at kaste mig over noget nyt,' skriver Martin Geertsen på Facebook.

Nyt job

I stedet har Martin Geertsen fundet nye græsgange.

Han er nemlig fået titlen som Public Affairs Director i kommunikationsbureauet Primetime.

'Jeg glæder mig således meget til at blive en del af Primetime, der er vokset betragteligt igennem de seneste år, og hvor der er en masse dygtige kollegaer med mange forskellige kompetencer. I mit nye job skal jeg blandt andet beskæftige mig med sundhedsområdet, som jeg holder så meget af,' skriver han om den nye stilling.

Ude på stribe

Martin Geertsen er langt fra den eneste, der ikke fik lov til at beholde sin plads i Folketinget.

Venstre blev ved valget næsten halveret sammenlignet med valget i 2019, og med blot 23 mandater måtte partiet derfor sige farvel til en række profiler.

Det gjaldt Eva Kjer Hansen, Kristian Pihl Lorentzen og Anne Honoré for bare at nævne nogle få.

Martin Geertsen sender Venstre og sine tidligere kollegaer en tak på vej ud ad døren.

'En kæmpe tak skal lyde til alle dem, der har bakket mig op igennem årene som folkevalgt politiker. En særlig stor tak skal lyde til Venstre i Dragør og Venstre i Tårnby, som alle årene har bakket loyalt op mit kandidatur og mit arbejde i Folketinget. Tusind tak. Men også tak til Venstre i København, Venstre i Region Hovedstaden samt alle dem, der i øvrigt og på forskellig vis har støttet mig. Endelig også tak for samarbejdet til medlemmerne af Venstres folketingsgruppe samt medarbejdere i Venstre,' skriver han.

