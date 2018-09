V-profil gætter på snarligt valg - Engell afviser: Løkke har taget på

Venstres retsordfører tror, at valget kommer inden for tre måneder. Glem det, siger Hans Engell med henvisning til Lars Løkkes vægt. Kan du se forskel på valg-Løkke og vente-Løkke?

Venstres retsordfører har skiftet mening på få måneder: Valget kommer snart.

Det skriver Preben Bang Henriksen (V) i sit nyhedsbrev fra august, selvom valget senest kan komme 17. juni 2019.

’Alt tyder dog efter min opfattelse på, at valget kommer lang tid før. Mit gæt vil være, at vi skal sætte krydset inden for de næste 3 måneder.’ skrev Preben Bang Henriksen.

Det er nye toner fra den nordjyske Venstremand, som tilbage i april vurderede valget til at komme senere.

’Som landet ligger nu, er et valg i marts 2019 nok et seriøst bud’, skrev Preben Bang Henriksen i sit nyhedsbrev i foråret.

Opposition i opløsning

I mellemtiden har Venstreløven været til en intern valg-debat i partiet, hvor jægersoldaten B.S. Christiansen gav en opsang.

Skiftet forklarer Venstre-profilen dog med det nyligt fremlagte finanslovsforslag og en opposition i opløsning.

’Regeringen har tidligt fået styr på finansloven, og regeringen udstråler stabilitet. Oppositionen er på det nærmeste ikke eksisterende’, skriver Preben Bang Henriksen i en sms.

’Det er derfor mit bedste gæt, omend jeg må sige som Storm P: Det er svært at spå – specielt om fremtiden.’

Måske hurtigt et valg igen

Det er dog ikke kun oppositionen, som har interne problemer ifølge Venstre-manden.

Også blå blok kan se frem til intern strid på grund af Nye Borgerlige, som ifølge de seneste målinger kommer over spærregrænsen og ind i Folketinget.

’Kommer Nye Borgerlige ind i Folketinget med deres ultimative krav – som de nok holder fast på – så er der tale om så markante holdninger, at bukserne sprænger i blå blok, hvorefter (endnu) et folketingsvalg bestemt ikke kan udelukkes’, skrev Preben Bang Henriksen i august.

Engell: Glem snarligt valg - se bare Løkkes vægt

Der er tre grunde til, at vi ikke får et valg til Folketinget i år, og en af dem er statsministerens kampvægt.

Det vurderer Ekstra Bladets politiske kommentator, Hans Engell, som ikke giver meget for Preben Bang Henriksens spådom om snarligt valg.

– Vi får ikke valg før til februar – marts. Det er jeg ret sikker på, siger Hans Engell.

– Det sikreste bevis på, at Løkke ikke er på vej i valgkamp, kan man se på hans vægt. Når der er optakt til valgkamp, så har Løkke altid tabt fire-fem kilo, så han er i form og ser flot ud i habit.

– Der er dog sket det modsatte i denne sommer, hvor han har taget nogle kilo på og ikke har været ude at cykle. Man kan tage varsler efter Løkkes vægtklasse, så der er ikke valg på vej, fortæller Hans Engell med et glimt i øjet.

Her er valg-Løkke i 2015 til venstre og vente-Løkke i dag til højre. Kan du se en valgdato?

Statsminister Lars Løkke (V) vil også først have en sundhedsreform på plads, før han udskriver valget ifølge Engell.

Kun Løkke ved det

– Det er kun Løkke, der ved det her med sikkerhed, men det jeg ved med sikkerhed, det er, at Løkke på de interne linjer har planlagt at afslutte forhandlinger om sundhedsreformen i februar-marts, siger han.

– Det er så stort et prestigeprojekt for ham, så det lader han ikke gå på gulvet ved at udskrive et valg, forklarer Hans Engell.

Samtidig er meningsmålinger ikke svinget helt over til blå bloks fordel.

– Hvad så, når en retsordfører for Venstre vurderer, at valget kommer nu?

– Glem alt om valg. Det bliver ikke nu, og han (Preben Bang, red.) ved endnu mindre om, hvornår valget kommer, end jeg gør.

– Hvad med BS, der er hyret ind til at give en peptalk?

– Det er rettidig omhu, og vi skal jo have valg på et tidspunkt, så de er forberedt med plakater og andet. Ingen kan sige med sikkerhed, om Løkke vågner op og siger, at nu skal vi have valg, forklarer Hans Engell.

De mange valgkamp-lignende ture ud blandt danskerne for Lars Løkke forklarer Engell med, at også Mette Frederiksen tager meget rundt, hvilket ligger pres på statsministeren.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen er i udgangspunktet den eneste, der ved, hvornår valget kommer. I sensommeren sagde han, at regeringen var i arbejdstøjet, og at valget først kom i 2019.