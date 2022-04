V-profil gav hemmelig rådgivning til S-donor

Venstres leder i Bruxelles, Morten Løkkegaard, har i det skjulte tjent mange penge på at rådgive byggematador og Socialdemokratiets stordonor Jesper Skovsgaard om netop hans donationer til Socialdemokratiet.

Det skriver Frihedsbrevet i dag.

Mediet kan afsløre, at Morten Løkkegaard har tjent mindst 109.500 kroner på at rådgive S‑donoren.

Byggesag i 2012

Frihedsbrevet har fået adgang til bilag og mails, der viser, at Morten Løkkegaard i 2012 hjalp byggematadoren med, hvordan han skulle tackle byrådet i Aalborg, og hvad han skulle sige offentligt om pengene, han havde doneret til Socialdemokratiet.

Selv afviser Morten Løkkegaard over for Frihedsbrevet, at han skulle have tjent penge på rådgivning, mens han har været EU-parlamentariker.

'Det er – med al respekt – noget vrøvl. Jeg har haft mit firma siden 2005, men stoppede med politisk rådgivning, da jeg gik ind i politik. Punktum,' har Morten Løkkegaard svaret Frihedsbrevet.

Alligevel kan Frihedsbrevet fremlægge mails, der viser, at Morten Løkkegaard skriver med byggematadoren Jesper Skovsgaard om sagen i december 2012.

Venstre anede intet

Ifølge Frihedsbrevet vidste Venstre intet om Morten Løkkegaards bijob for den socialdemokratiske donor. Hverken i lokalforeningen i Gentofte eller hos partisekretær Christian Hüttemeier.

Morten Løkkegaard blev første gang valgt til Eu-parlamentet i 2009. Der sad han indtil 2014. I 2016, da Ulla Tørnæs forlod parlamentet, indtrådte han og har siddet der siden.

Ved seneste valg i 2019 fik han 207.558 personlige stemmer.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Morten Løkkegaard ...